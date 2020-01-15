Фильм Семена Пегова «Позывной «Донецк» презентовали к годовщине освобождения донецкого аэропорта

15 Янв. 2020 2020-01-15T20:56:15+03:00

Следующий фильм Пегова будет про операцию в Дебальцево Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня ровно 5 лет, как силы ополчения выкинули из аэропорта Донецка хваленых «киборгов» Украины

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К 5-летию освобождения донецкого аэропорта в столице ДНР презентовали фильм «Позывной «Донецк». история одного аэропорта». Режиссером его стал военный корреспондент, поэт, руководитель проекта «WarGonzo» Семен Пегов. Показ прошел в кинотеатре «Звездочка». Фильм длился два часа.

На презентации присутствовал Глава ДНР Денис Пушилин, а среди гостей – большой друг Донбасса, рок-певица Юлия Чичерина.

15 января – 5 лет назад – в 2015 силами Народного ополчения был взят Донецкий аэропорт им. С. Прокофьева. Сейчас уже сложно представить, что аэропорт мог находиться под ВСУ и оттуда украинскими боевиками обстреливался весь Донецк.

Как только тогда Украина не превозносила силы ВСУ, которые стояли в аэропорту. Их называли бессмертными киборгами и наделяли сверхчеловеческими способностями. Вот она сила украинской пропаганды! Но на каждого «бессмертного киборга» всегда найдется свой шахтер с автоматом.

- Это стало не просто стратегически важной победой, но и символом решимости наших воинов, символом несгибаемой воли наших жителей в борьбе за свободу и независимость – сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

А за всем этим стоит подвиг донецкого ополчения.

Семен Пегов анонсировал, что следующий фильм будет посвящен "Дебальцевской операции".

Фильм «Позывной «Донецк» будет показан 16 января в 18.00 в кинотеатре «Звездочка», а также в кинотеатре Шевченко 16 января и 17 января в 14.00. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU