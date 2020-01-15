«Для нас это важный день!» Ровно 5 лет назад донецкий аэропорт был освобожден от украинских «киборгов»

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:25:56+03:00

Бои за аэропорт шли больше года Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

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Сегодня в Донецкой Народной Республике знаковый день. Прошло пять лет со дня установления полного контроля над донецким аэропортом.

Ожесточенные бои за воздушную гавань длились больше года.

Аэропорт Донецка стал важным стратегическим объектом. С его территории и прилегающих окрестностей вооруженные украинские формирования обстреливали город из всевозможного оружия.

15 января первый Глава ДНР Александр Захарченко заявил об установлении контроля над донецким аэропортом. Украинская сторона продолжала утверждать, что это не так. В это же время предпринимала безуспешные попытки контрнаступления.

За донецкий аэропорт шли ожесточенные боиФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

21 января украинские войска отступили на ранее подготовленные позиции в Пески и Авдеевку. На следующий день, 22 января, украинская сторона признала, что полностью утратила контроль над донецким аэропортом.

20 февраля представители ДНР начали разбор завалов аэропорта.

- Для нас это важный день! – говорят дончане. – Потому что именно с территории аэропорта украинцы обстреливали город. Любой слух об освобождении аэропорта молниеносно разлетался по Республике. Люди очень ждали этого дня и когда было объявлено об освобождении, это был праздник для всех.

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ИСТОЧНИК KP.RU