«Лично сбил 17 вражеских самолётов!» Подвиг старшего лейтенанта Михаила Кибкалова

Имя Михаила Кибкалова вошло в историю Великой Отечественной войны. Хоть родом он из села Марьяновка – сейчас один из районов Полтавской области Украины – знают о нем и в Донбассе. Не только знают, но и гордятся.

«Получил крылья до прихода врага»

В Донбасс из Полтавы он переехал сразу после окончания восьми классов школы. В Горловке Михаил успел окончить первый курс электротехникума и аэроклуб. В августе 1938 года в возрасте 18–ти лет Кибкалов был призван на службу.

Уже в 19 лет он успешно окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу лётчиков. А еще через два года – Сталинградскую военную авиационную школу лётчиков. Это был май 1941 года – незадолго до начала Великой Отечественной войны.

Уже в послевоенные годы о таких, как Кибкалов стали говорить – «получил крылья перед приходом врага». Ценность этого заключалась в том, что обучение проходило в полной мере – до начала Великой Отечественной.

С декабря 1941 года Михаил уже принимал участие в боях. Сражался на Крымском, Калининском, Центральном, 1–м Белорусском, 1–м Прибалтийском и Ленинградском фронтах.

Удостоен звания Героя Советского Союза. Фото: airaces.narod.ru

Смог спастись и не угодить в плен

15 июля 1942 года Кибкалов был сбит врагом над Кубанью, но сумел выпрыгнуть с парашютом. В результате получил тяжёлые ранения и сильные ожоги. Вот как описывается этот момент в книге «История Авиации»:

«Михаил Кибкалов в составе четверки сопровождал группу Ил–2. Они наносили удар по заправлявшимся немецким танкам. Штурмовиков было мало, а такие цели всегда имели приличное зенитное прикрытие. Михаил решил помочь штурмовикам, тем более, что по огневой мощи его пушечный И–16 не уступал «горбатому».

Стремительно пикируя сквозь огненные трассы и разрывы, маленький тупорылый «ястребок» начал обстреливать стоявшие на открытых грузовиках расчеты «фирлингов». С небольшой высоты было отчетливо видно, как трассы пуль и снарядов сбивают с платформ немецких зенитчиков как кегли, одновременно корежа и поджигая автомашины. До земли остается несколько метров… пора набирать высоту. Ручку на себя и набравший высокую скорость истребитель устремляется вверх. Переломив траекторию переворотом через крыло, пилот снова пикирует. Но теперь немецкие зенитчики встречают И–16 сосредоточенным огнем. Тем временем «Илы» выполняют последний заход и пожаться на обратный курс.

Внезапно самолет несколько раз вздрагивает. Мотор, к счастью, еще тянет и, выходя с пологим снижением из пикирования, Михаил поворачивает к линии фронта. Немецких истребителей рядом нет, а вспухающие рядом зенитные разрывы быстро редеют и вскоре обстрел прекращается. И все же положение трудное: самолет горит, а внизу немцы…

Он тянул сколько мог. В кабину откуда–то снизу вскоре прорвался удушливый дым, а затем и пламя. Взгляд на указатель скорости: 170 километров в час. Еще три–четыре минуты и будет линия фронта, но пламя нестерпимо горячее. Черт побери, как медленно бежит секундная стрелка по циферблату. Наконец, все, можно прыгать.

На таком самолете оттачивал свое мастерство Кибкалов. Фото: airaces.narod.ru

Удостоен звания Героя Советского Союза

Пехота занимавшая позиции внизу видела, как рядом с появившимся с запада одиноким горящим И–16 в синеве неба вспыхнул ослепительно белый парашютный купол. Ветер понес его на восток, но вскоре стало ясно, что приземлится он на «нейтралку». С немецкой стороны по спускавшемуся пилоту поначалу ударили пулеметы, но затем «фрицы» решили, что летчика удастся взять в плен и огонь прекратили.

Группа пехотинцев уже рядом, но ползти он не мог, и тогда, уложив летчика на плащ–палатку, красноармейцы поволокли его к своим окопам, откуда вскоре отправили летчика в медсанбат.

Вернувшиеся из боевого вылета товарищи доложили, что самолет старшего сержанта Кибкалова был сбит над целью зенитным огнем. «Не вернулся из боевого вылета, пропал без вести» – такая запись появилась в документах 265–го истребительного авиаполка»

Тогда товарищи думали, что боевой путь летчика завершен, но никто даже не догадывался, что Кибкалов жив и доставлен в медсанбат.

Выкарабкался. К концу войны в звании старшего лейтенанта командовал звеном 163–го истребительного авиаполка 336–й истребительной авиадивизии 15–й воздушной армии Ленинградского фронта.

По официальным данным, в годы Великой Отечественной войны Михаил Кибкалов, совершил 276 боевых вылетов. По другим данным 306 вылетов. Принял участие в 38 воздушных боях. Лично сбил 17 вражеских самолётов.

15 мая 1946 года за Михаил Кибкалов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Михаил Моисеевич Кибкалов продолжил службу в Советской Армии. В 1970 году в звании полковника Кибкалов был уволен в запас. Скончался 21 января 2007 года в Зеленограде.

В августе 1938 года в возрасте 18–ти лет Кибкалов был призван на службу. Фото: airaces.narod.ru

Память о Великой Победе

Мог ли Михаил Кибкалов допустить мысль, что спустя несколько десятилетий после Великой Победы на его родной земле – в Полтаве где он родился – будут свободно разгуливать современные националисты с портретами Бандеры? Мог ли он подумать, что за георгиевскую ленточку или гордость за деда-фронтовика на его родине могут избить и даже посадить?

Но в то же время память о Великой Победе живет. Не только в России. Не только в Донбассе. Во многих странах. И память эта способна на многое. А главное – она объединяет всех нас. И никакие силы не могут это изменить.

«Комсомолке» не удалось найти родственников Михаила Кибкалова, но почему-то присутствует уверенность, что в этом году – на праздновании 75–ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне – они пронесут портрет своего героического предка в «Бессмертном полку».

В Донецкой Народной Республике нынешний год был объявлен годом Великой Победы. Об этом говорится в Указе Главы Республики Дениса Пушилина от 30 декабря 2019 года.

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