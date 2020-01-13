Марьяна Наумова приехала в Донбасс провести турниры памяти Александра Захарченко
Четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова регулярно приезжает в Донецкую Народную Республику. Спортсменка всячески поддерживает жителей шахтёрского края, особенно детей прифронтовых школ. После небольшого временного перерыва – Марьяна снова в Донецке. «Комсомолка» уже со счета сбилась, но всего таких поездок было не меньше двадцати.
– В этот раз привезла больше 1 800 подарков для детей, спортивные снаряды в поселковый зал, теннисные столы, мячи и скакалки. Планирую провести 9 спортивных турниров по «Русскому жиму» – это главная цель поездки. Ребятам очень нравятся такие турниры, – рассказывает Марьяна Наумова «Комсомолке». – Меньше чем за неделю планирую объехать больше десяти школ. Это донецкое, горловское и южное направления.
Марьяна всячески поддерживает Республики Донбасса
На своей странице в социальной сети спортсменка написала, что турниры по «Русскому жиму» посвятит памяти Первого Главы Республики – Александра Захарченко.
– Я считаю очень важным рассказывать ребятам о настоящем русском, советском человеке, настоящем простом донецком парне, который жил, сражался, работал и достойно прошёл свой путь, – написала Наумова.
В ближайшее время «Комсомолка» подробнее расскажет о визите Марьяны Наумовой в Донбасс.
Марьяна всячески поддерживает Республики Донбасса
Марьяна Наумова – российская спортсменка в пауэрлифтинге – жим штанги лёжа. Заслуженный мастер спорта Донецкой Народной Республики. Абсолютная мировая рекордсменка 2010–2015 годов. Обладательница более 15 мировых рекордов в жиме штанги лёжа среди девушек–подростков. Призёр чемпионатов Мира 2011–2014 годов среди женщин.
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ИСТОЧНИК KP.RU