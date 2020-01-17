Какие группы в соцсетях Донецка и Луганска курируются украинскими спецслужбами: список

В министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республике ведется работа по вычислению агентов украинских спецслужб, которые работают в социальных сетях для нагнетания обстановки в республиках Донбасса.

- Мы выявляем и документируем противоправные действия центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО), - рассказали в пресс-службе МГБ ЛНР.

Для дискредитации обстановки в Донецкой и Луганской Народных Республиках ведется работа по трем направлениям. Каждая из них имеет условное название. «Зевс» – Народная милиция; «дальнобойщик» – силовые структуры; «снег» – общественно-политическая и социально-экономическая ситуация.

Ложную информацию спецслужбы публиковали в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Живой журнал.

Список сообществ:

•Подслушано в Краснодоне

•Червонопартизанск|Луганская Народная Республика

•Краснодон ЛНР| KrasnodonNews

•Мой Краснодон

•Северодонецк 24

•АРМИЯ ЛНР. Советы добровольцам.

•Мамы Луганска и Донецка

•Мой Луганск

•Подслушано | Луганск | ЛНР

•Типичные шахтёры Донбасса

•1-й Кировский ОБ ОМБр "ПРИЗРАК" им. А.Мозгового

•СВЕРДЛОВСК - ТЫ ДОЛЖЕН ЭТО ЗНАТЬ

•Знакомства Луганск | ЛНР | Донецк | ДНР

•ЧП ЛНР | Помощь | Новости | Происшествия

•Подслушано | Красный Луч

•#КукуруZный #Антрацит

•Подслушано Брянка,Стаханов,Алчевск

•Подсмотрено Луганск

•Лутугино|Трезвый взгляд

•Анонимно в Луганске

•Голос МГБ ЛНР

Для вбросов выбраны платформы ВКонтакте, Фейсбук и Живой журналФото: Михаил ФРОЛОВ

Список аккаунтов, которыми пользуются украинские офицеры:

•Николай Вулич

•Елена Головач

•Ярослав Перов

•Владислав Шарахов

•Владимир Кузнецов

•Роман Лещук

•Серж Суворов

•Анастасия Валинская

•Алексей Алешка

Жители Донецка уже давно начали заподазривать, что информация публикуется украинскими представителями не только в созданных киевскими спецслужбами группах, а и других.

- В последнее время негативные высказывания и выдуманные истории рассылаются в местные группы. Подозрение в том, что это фейки с украинской стороны появились после того, как я обратил внимание, что один и тот же текст с жалобой на что-то публиковался с разных аккаунтов, - высказал мнение дончанин Семен Иващенко.

В «своих» же группах украинские агенты публикуют и о хорошем в республиках Донбасса, но кратко… и, намеренно. Об этом рассказал донецкий политолог Вячеслав Смирнов.

- Таким образом они завоевывают доверие и интерес к группе, чтобы завлечь как можно больше людей. А потом «бац!» и какой-нибудь фейк, в который некоторые пользователи в итоге верят, - сказал политолог.

Вячеслав Смирнов отметил, что информационная война против ДНР и ЛНР ведется давно. По его словам, она взяла свое начало еще до начала конфликта в Донбассе.

- Когда готовился переворот в Киеве – было известно, как воспримет это Донбасс. Поэтому уже тогда готовились подобные паблики. Некоторыми популярными и «большими» группами украинские спецслужбы завладели с помощью взлома страниц людей, которые их создали.

И это факт. Один наш коллега рассказывал, что, когда взломали его страницу в Вконтакте – вернуть ее под свой контроль он уже не смог. В техподдержке ему сообщили, что свой аккаунт он передал по собственной инициативе и никакого взлома не было. Перехват страницы происходил глубокой ночью… и быстро. Взломщики удалили с аккаунта все фото, видео и запили, удалили все подчистую. Но не группу.

- Мы вели информационную группу. Нас читало достаточно людей. Те, кто отобрал доступ к моему аккаунту переименовали сообщество и постят туда регулярно свою информацию. Она якобы связана с Республикой, но час от часу там появляются и острые тексты, - рассказал коллега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник Любавы: «Отключили электричество, газ и воду... а в аптеке вместо лекарств говорили «держитесь!»

«Комсомолка» публикует дневники луганской поэтессы Любавы, которые она писала в осажденном городе. Порой под пролетающими мимо снарядами [Часть 2] (Подробнее...)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ДНР пройдет верификация всех пенсионеров: что для этого нужно

Верификация пенсионеров в ДНР начнется с февраля и продлится четыре месяца [видео] (Подробнее...)