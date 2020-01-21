Леонид Пасечник: Новая украинская власть все так же готова убивать жителей Донбасса

21 Янв. 2020 2020-01-21T19:11:54+03:00

Глава ЛНР заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует в отношении ДНР и ЛНР такие же методы и формы, как и Порошенко

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За восемь месяцев президентства Владимира Зеленского, несмотря на обещания прекратить войну, обстановка в Донбассе остается напряженной. Киевские силовики продолжают стрелять. Делают это они регулярно.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что действующий гарант украинской конституции продолжает в отношении Донбасса агрессивную политику своего предшественника Петра Порошенко.

- Вы знаете, что в 2014 году Украина была ориентирована на агрессивное отношение к нашим Республикам. В общем-то, ничего не меняется, - говорит Леонид Иванович. - Политика эта продолжается. Был один президент Петр Порошенко, который осуществлял в отношении нас агрессивную политику. Президенты поменялись. Владимир Зеленский, вместе с тем ситуация абсолютно никак не меняется, и в отношении нас используют такие же методы, такие же формы.

Глава ЛНР отметил, что самое страшное это то, что украинская власть все так же готова убивать жителей Донбасса.

- При этом республики Донбасса по-прежнему привержены Минским соглашениям, - подчеркнул Пасечник. - Наша основная задача – прекратить огонь, наша задача, чтобы перестали гибнуть люди.

Напомним, что Глава Луганской Народной Республики призвал президента Украины Владимира Зеленского к диалогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU