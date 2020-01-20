2020-01-20T23:22:34+03:00
Политика

«Оплату за свою «работу» он получал от киевских властей» В ЛНР дали оценку деятельности спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика

Преемницей Сайдика станет Хайди Грау
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: donpress.comФото: donpress.com
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Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко дал оценку деятельности представителя главы ОБСЕ в Контактной группе Мартина Сайдика.

- Господин Сайдик позволил себе явно подтвердить, чьи задачи он выполняет. Его озвученные выводы вполне понятны – оплату за свою «работу» в минской Контактной группе, по нашим сведениям, он получал от киевских властей через аффилированные лоббистские фонды, как и экс-спецпредставитель по Украине мистер Волкер. И отрабатывал её в полной мере, что подтверждает практика его публичных заявлений, - заявил Мирошниченко.

Представитель Республики акцентировал внимание на том, что Мартин Сайдик постоянно говорит про использование «минского языка», однако во время комментариев журналистам – называет жителей ДНР и ЛНР сепаратистами. Кроме этого представитель ОБСЕ выдвигает претензии к закону «О государственной границе ДНР и ЛНР».

- Должен отметить, что вопрос границы решен Республикой задолго до Минских соглашений – в Конституции ЛНР закреплена граница на момент ее провозглашения, - отметил Мирошниченко.

Председатель Народного Совета ЛНР выразил надежду на преемницу Сайдика Хайди Грау.

Надеюсь, что она покажет более взвешенную и непредвзятую позицию и не будет страдать синдромом Сайдика, - сказал Денис Мирошниченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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