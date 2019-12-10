Руководитель Центра медиапроектов «Звезда» Дарья Федько: Бизнесмены должны не только зарабатывать, но и помогать людям!

Дарья Федько приехала в Донецк из Российской Федерации в самом начале войны. Это было самое сложное для народа время. Помощь была просто необходима. Дарья, как и многие другие россияне, не смогла остаться в стороне.

– Мы с моей второй половинкой приехали сюда и решили никуда не уезжать. Там остались дела и семья, – говорит Дарья в интервью «Комсомолке». – Я не считаю Донецк чем-то отдельным, для меня – это часть России. Я это так воспринимаю. Границы – это всего лишь досадное препятствие.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С «ЛЕДИ ДНР»

В прошлом году Дарья вместе со своей командой открыла первый в Республике Центр медиапроектов «Звезда».

– Началось все с проекта «Леди ДНР». Мы поставили себе задачу сделать что-нибудь необычное, найти новое концептуальное решение. Чтобы это был конкурс без привязки к возрасту, статусу гражданского состояния и внешним данным. Кто сказал, что женщина без идеальных параметров не может на равных конкурировать с теми, кому в этом плане повезло больше? И у нас все получилось. Мы увидели очень талантливых девушек, которым нам захотелось дать возможность для самореализации. Вот так спонтанно и появилась эта идея.

Позже запустили проект «Феерия танца». В нем приняли участие несколько сотен представителей Донецкой Народной Республики. В этом году фестиваль примет больше тысячи участников из обеих Республик.

В этом году на фестиваль «Феерия танца» съедутся 1200 участников из ДНР и ЛНР. Фото: личный архив Ольги Шишкиной

– Костяк вашей организации – это девушки, которые боролись за звание «Леди» в проекте?

– Да, в основной состав вошли участницы первого проекта. Но ряды своих сотрудников мы пополнили, например, и за счет молодых людей с еще неоконченным высшим образованием, но огромным желанием и стремлением работать. Среди них есть и те, кто ничего не занял, но все равно остался. Мы увидели, что у них есть потенциал, и дали им возможность для самореализации.

ЗАРАБАТЫВАНИЕ ДЕНЕГ НЕ ГЛАВНОЕ

– Есть какой-то особенный для вас проект, который запомнится надолго?

– Мы несколько месяцев обдумывали проект «Что? Где? Когда?». Искали, как правильно к нему подойти. В итоге получилась целая плеяда игр. Начинали со студентов, сейчас участвуют и школьники. Мы будем и дальше развивать это направление. К 75-летию Дня Победы планируем продолжить проект «Время победы». Концертный марафон стартует уже с февраля. В нем будут участвовать не только наши артисты, но и военнослужащие, и местные детские коллективы. Гала-концерт пройдет в Донецке в канун 9 Мая. В 2020 году мы охватим и Луганскую Народную Республику.

Кроме этого участники медиапроекта организовывают развлекательные и образовательные программы для детей.

– Знаем, что вы готовите праздничную новогоднюю программу для детей прифронтовой зоны.

– Это будет новогодний марафон, который будет проводиться совместно с Народной милицией Республики и местными администрациями Горловки, Новоазовска и Ясиноватой. Планируем концерты для детей военнослужащих, семей погибших и для тех категорий населения, которые определят местные администрации. Для них мы проведем новогодний утренник-сказку и раздадим подарки.

Центр медиапроектов – отличная площадка для самореализации молодежи. Фото: личный архив Ольги Шишкиной

– Так все-таки «Звезда» – это коммерческая или благотворительная организация?

– Это организация смешанного типа. Она реализует концепцию социально-ориентированного бизнеса, на котором акцентирует внимание президент Российской Федерации Владимир Путин. В такого рода организациях зарабатывание денег не ставится во главу угла, представители бизнес-сообщества считают своим долгом оказывать помощь в разрешении социальных проблем и заниматься благотворительностью.

– Учитывая объемы оказываемой вами помощи, сложно сказать, что коммерческая деятельность полностью окупает благотворительную.

– Часть окупается, часть – это личные средства. Многие, ничего не беря взамен, что-то вкладывают и направляют свои ресурсы на помощь нуждающимся. Думать не только о себе, но и о других – это главное.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СОЗДАЛА СНАЙПЕР ОЛЬГА ШИШКИНА

Единственному в Республике Центру медиапроектов «Звезда» исполнился один год. На праздновании дня рождения руководители и сотрудники рассказали о возможностях, с помощью которых можно реализовать множество творческих идей.

– Наш офис, расположенный в самом центре Донецка, представляет собой многофункциональное компактное двухэтажное помещение с современным дизайном и технически оснащенными залами, – рассказывают в «Звезде». – В «бьюти-зале» стилисты подбирают одежду и создают целостные образы. У наших специалистов за спиной двадцатилетний опыт в индустрии красоты. Они работали с ведущими специалистами международного уровня.

За небольшую плату здесь же можно взять в аренду платья от известных мировых брендов (это более сорока экземпляров полного размерного ряда). Примерка в Донецке – бесплатная.

На презентации модели продемонстрировали дизайнерские платья от известных брендов To Be Bride, Jovani, Sherii Hill, Todashi Shoji и Tarik Ediz. Фото: личный архив Центра медиапроектов «Звезда»

В «фотозале» имеется несколько фонов, а также профессиональное оборудование для студийной фото- и видеосъемки. Можно воспользоваться услугами фотографа или видеооператора или же снимать самостоятельно. В «Звезде» есть и уютный «медиазал» с мультимедийным оборудованием и видеостеной диагональю 165 дюймов для проведения видеоконференций и вебинаров.

– Есть у нас и «танцевальный зал» общей площадью 42 квадратных метра, – рассказывает сотрудник Центра. – С помощью карематов и татами зал можно трансформировать в спортивную площадку для репетиций и проведения спортивных занятий. Например, здесь проходили мастер-классы по самообороне для детей из прифронтовой зоны и сирот из детских домов.

Центр медиапроектов предоставляет также услуги по организации и проведению мероприятий с аниматорами и ведущими, живой музыкой и тематическим оформлением зала. В качестве бонус-услуги – торты и сладости на заказ.

– Мы проводим разнообразные творческие мастер-классы для детей, – говорят в «Звезде». – В нашей студии «Свет рампы» можно пройти курс актерского мастерства. В 2019 году коллектив студии трижды становился лауреатом первой степени трех международных конкурсов в России. Ребята недавно вернулись с победой из Санкт-Петербурга.

Проект «Леди ДНР» поделил жизнь Ольги Шишкиной на «до» и «после». Фото: личный архив Ольги Шишкиной

Автором интерьера Центра медиапроектов стала финалистка проекта «Леди ДНР – 2017» Ольга Шишкина. До проекта она была снайпером. Сегодня Ольга занимает должность заместителя директора по хозяйственным вопросам.

– До войны в Донбассе я делала дизайнерские проекты для жилых помещений, а то, что создала здесь, – останется в памяти на всю жизнь, – говорит Ольга. – Основная моя идея - совместить современное пространство с классическим интерьером, чтобы наши гости чувствовали себе комфортно.

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