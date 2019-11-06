«Из пышки в худышку!» Как 135-килограммовая толстушка похудела вдвое после одной фразы врача

До шести лет Юля росла обычным ребенком. Она была хрупкой и стройной девочкой, как и многие ее сверстники, любила бегать и прыгать. Но как только Юля пошла в первый класс, случился гормональный сбой. Она начала есть много сладкого и мучного. Такой рацион вошел в привычку – девочка стала быстро набирать вес.

– Мои объемы росли как на дрожжах. А еще мама – повар-кондитер. И так бы все и продолжалось, если бы не начались проблемы со здоровьем. В возрасте 19 лет у меня обнаружили кисту яичника. Ее удалили. После операции врач-эндокринолог спросила меня, хочу ли я когда-нибудь родить ребенка? Если да, то нужно обязательно похудеть, – вспоминает Юлия. – К тому времени я весила 135 килограммов при росте 178 сантиметров. Врач выдала мне листочек с рекомендациями. Питаться нужно было маленькими порциями пять раз в день. При этом пить много воды.

Юлия весила 135 килограммов при росте 178 сантиметров. Фото: архив героя публикации

Такой рацион стал для Юли настоящим спасением! Чтобы быстрее сбросить вес, она начала бегать, но вскоре заболели ноги и спина. Оказывается, девушка дала большую нагрузку на позвоночник и суставы, и они попросту не выдержали. Тогда Юля поняла, что быстро – не значит правильно. Заменила бег ходьбой. Записалась на плавание. Три месяца пролетели без срывов. За это время ушли первые килограммы.

– Мужчины стали делать мне комплименты. Говорили, что я и так красивая и худеть больше не нужно. Я расслабилась и вернулась к любимым гамбургерам и жареной картошке. Но на отступление от диеты среагировал желчный пузырь. У меня начало болеть в боку, да так, что меня госпитализировали в больницу с желчнокаменной болезнью. В итоге желчный пузырь пришлось удалить. После этого я не позволяла себе вредностей и взяла себя в руки. Когда скинула первые 40 килограммов, кожа обвисла. В панике перерыла весь интернет, стала делать кофейные скрабы, обертывания, медовый массаж, и кожа понемногу приходила в себя. Правда, она и сама бы подтянулась, потому как организм молодой.

За год девушка сбросила 60 килограммов – похудела практически вдвое! Юлия признается, что один на один в борьбе с лишним весом она могла бы и не справиться. Но все это время ее поддерживал Эдгар – друг по переписке в интернете. Он прошел весь путь преображения вместе с Юлей. Хоть эта поддержка была удаленной, она очень помогала девушке делать очередные шаги к своей мечте.

– За это время я поняла, что Эдгар – любовь всей моей жизни. Так что, потеряв вес, я не только получила идеальную фигуру, улучшила свое здоровье, но и обрела свою вторую половинку. Причем нравилась я ему и пухляшиком, и стройняшкой. Одно разнообразие!

Юлия Сергачева рассказала «Комсомолке» историю своего похудения. Фото: архив героя публикации

Многие спрашивают у Юли про мотивацию и просят о помощи. Она всегда пытается что-то посоветовать, рассказать о своей теории похудения, об основных принципах питания. Но главное, не устает повторять девушка, - прежде чем менять пищевые привычки, нужно сдать анализы на гормоны, проконсультироваться с врачом и медленно, что немаловажно, но упорно двигаться к своей цели.

– Конечно, мотивацию нужно искать в самом себе, так как спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Пока сам не захочешь и не решишь, что это нужно только тебе и никому более, – никто не поможет. Похудение не ради любимого - в любой момент он может уйти, разные ведь бывают ситуации в жизни, а значит, с ним уйдет и мотивация худеть. Это надо делать для себя. Менять мышление, образ жизни навсегда, а не мучить себя голодными диетами, нарушая метаболизм и вредя здоровью.

– Можно сказать, что ты похудела не только ради здоровья, но и благодаря любви? Или ты поняла, что полюбила Эдгара, уже после похудения?

– Не могу сказать, что худела ради Эдгара, но влюбилась в него, когда была «пампушкой», поэтому не скрою, что, когда таял каждый килограмм, мне хотелось надеть красивое платье, сделать снимок и выложить это в сеть, чтобы посмотреть на реакцию Эдгара. Я худела для здоровья и более эстетичного внешнего вида. Мне хотелось становиться все краше и краше, чтобы любимый человек восхищался мной еще больше. Я просто впала в ступор, когда услышала от Эдгара, что ему нравятся полненькие!

– Он сказал это уже после похудения?

– Сказал, когда начал понимать, что я меняюсь на глазах к лучшему. Я тогда еще не похудела основательно, была в процессе, но лишних килограммов 40 уже не было. Мне даже показалось вначале, что он немного потерял уверенность в себе – думал, что с такими моими преображениями у меня появится кто-нибудь другой. Или же сомневался во мне – предположил, что я сама найду кого-то другого. Все это теперь позади, и мы развивали наши отношения.

– Ты благодаришь судьбу за знакомство с Эдгаром? Ведь вы живете в разных странах и могли бы никогда не узнать друг друга.

– Знакомство произошло в интернете – совершенно случайно. Он программист, администратор на сайте по разделу «Игры и программы». У меня была проблема с установкой игры. Я полезла искать ответ в интернете – и тут ответил он. Не просто ответил, но и помог установить игру. Потом у меня случились проблемы с программным обеспечением компьютера, и снова на помощь пришел Эдгар. Так и начали общаться, потом он приехал ко мне, спустя время – я к нему. Сейчас, пока ожидаю вид на жительство в Латвии, каждые три месяца езжу к нему на 90 дней.

За год девушка сбросила 60 килограммов – похудела практически вдвое! Фото: архив героя публикации

– Вид на жительство дадут только после замужества?

– Его не дают, даже если я стану его женой. По закону на моем расчетном счете должна быть кругленькая сумма. Годовой прожиточный минимум. В месяц это 430 евро, за год – больше пяти тысяч. Пока эту сумму не соберем, остаться пожить в Латвии дольше не получится. В будущем планируем и свадьбу, но на нее тоже нужно заработать.

– Ты часто пересматриваешь свои прежние фотографии?

– Если честно, то очень редко. Иногда, когда чересчур «хомячу», мне просто необходимо посмотреть на себя «до». И я смотрю на коллаж «до» и «после» – для наглядности, чтобы вовремя остановиться и переедать.

– Что чувствуешь при просмотре этих фото? И что бы ты сказала себе той, которая только мечтала похудеть?

– Если смотрю на фото, всегда думаю об одном – как я могла носить на себе столько жира и как смогла после многочисленных и неудачных попыток похудения взять себя в руки и сбросить вес? Сказала бы: «Юля! Остановись. Живи не ради того, чтобы есть, а ешь для того, чтобы выжить». Фраза врача, после которой у меня щелкнуло в голове: «Юля, надо худеть, ты ведь хочешь деток в будущем!»

– Сколько ты весишь сейчас? И как обстоят дела со здоровьем?

– Сейчас мой вес составляет 76 килограммов, но я ощущаю себя комфортно в весе 74. Это я, пока в Латвии была, немного отъелась к зиме. Здоровье значительно улучшилось! Кожа стала чище. Все полные люди очень потеют – из-за этого появляется неприятный запах, так вот ушли эта потливость и эти «ароматы» ужаса и жира. Дышу легко, без одышки, свободно наклоняюсь, а раньше, чтобы застегнуть сапог, – нужно было приложить уйму усилий.

Юлия влюбилась в Эдгара еще до похудения. Фото: архив героя публикации

– Каков твой сегодняшний рацион? Можешь иногда нарушить правила и наесться всяких вкусных вредностей?

– Мой рацион составляют сложные углеводы утром, белок, клетчатка, фрукты. Добавляю орешки в творог, салаты, так как полезные жиры – это основа женского здоровья, ногтей, волос и кожи. Многие заблуждаются, думая, что, когда худеешь, нужно есть все обезжиренное. Я пробовала так делать, но чуть было без волос не осталась. Пью витамины и много воды. Не скрою, что иногда я позволяю себе некоторые вкусности. Очень редко. Главное - не переедать свою суточную норму калорий. Если я не буду позволять себе иногда немного и в меру расслабиться, когда-нибудь могу сорваться.

– Как еще поддерживаешь вес?

– Хожу в бассейн и просто много двигаюсь и гуляю на свежем воздухе. Стараюсь не нервничать, иначе начну много есть. Но если съешь одну булочку и не будешь себя за это терзать, ничего страшного не случится, а если меры не знать, то за пять булочек или килограмм конфет организм спасибо не скажет.

– Многому пришлось учиться после похудения? Или эти изменения прошли сами собой?

– Характер у меня не изменился. Вес повлиял только на стиль в одежде. Еще - стала больше следить за собой. Я после похудения первый год была очень самокритична, потому что по натуре я самоед. Училась правильно реагировать на комплименты. Мне делают комплимент, а я давай спорить сразу и доказывать, что все еще толстая и некрасивая. Потом научилась любить себя, поняла, что я уникальная и неповторимая, одна в своем роде. Еще на каблуках училась ходить – поначалу ходила как медведь-шатун. Но уже через пару дней шла как по Бродвею – одной иду, второй, как говорится, зачеркиваю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/742119" frameborder="0"></iframe> Похудевшая на 60 килограммов Юлия Сергачева - люби свою жизнь и свое дело.

– Чем занимаешься сейчас? Есть работа или любимые увлечения?

– Увлекаюсь видеоблогингом. Раньше занималась фотографией. Обожаю петь! Как появится свободное время – рисую. Если нервничаю, сразу спицы в руки и вяжу – это успокаивает. Вообще я обожаю готовить! Работа с тестом - это спасение, это так умиротворяет. А когда твою стряпню начинают хвалить и зараз съедают пирог – это лучшая похвала. Сейчас работаю на кондитерской фабрике с печеньем и конфетами, но, так как работа тяжелая, ищу что-то другое.

– Как отреагировали на твое похудение те, кто во время самого процесса похудения не был рядом, кто знал тебя полной, а потом увидел худенькой?

– Иногда я здороваюсь с одноклассниками, со школьными учителями, а они смотрят и не понимают, кто я. Иногда узнают по голосу, а бывает, что и объяснять приходится, кто я такая.

– В школе из-за лишнего веса были проблемы?

– Да, было очень тяжело. В меня плевали мальчики, даже били, смеялись надо мной, издевались и снимали все это на видео.

– О чем ты мечтаешь?

– О сыне от своего любимого мужчины. И мечтаю, чтобы как можно быстрее исчезло то расстояние, которое существует сегодня между нами.