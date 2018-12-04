Финалистки проекта «Леди ДНР» прыгали с высотки на веревке и ночевали в лесу

- Было много мастер-классов, инструктажей, лекций. Был курс по гражданской обороне, - рассказывает «Комсомолке» одна из организаторов, а в прошлом участница проекта Ольга Шишкина. - Я выводила их из зоны комфорта, проводила уроки выживания. Самым зрелищным стало то, что они прыгали на веревке с девятого этажа - это свободное вертикальное падение с переходом в небольшой маятник со страховкой.

Боролись со страхами

Прыжки с высоты были нужны для того, чтобы девушки побороли свои страхи, стали уверенней в себе как для выхода на сцену, так и для дальнейшей жизни.

- С первого раза решились не все. Некоторые девушки прыгнули в другой день, - рассказывает Ольга. - Я помню себя в прошлом году. Когда выходила на сцену, чувствовала себя как над пропастью. Если бы они не прыгнули с крыши, выход на сцену был бы таким же, как и у меня. Но результат есть!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/680664" frameborder="0"></iframe> Финалистки проекта "Леди ДНР" прыгали с веревкой с высотки.

После этого испытания, участниц ожидало следующее. Ночевка в палатках в лесу. Здесь им проводили лекцию о гражданской обороне.

- Объясняли, что делать, если обнаружили взрывоопасные вещества: как себя вести, куда звонить, как оказывать первую медицинскую помощь, - говорит организатор. – Еду готовили в полевых условиях из ограниченного количества продуктов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/680667" frameborder="0"></iframe> Финалистки проекта "Леди ДНР" ночевали в лесу.

Проект «Леди Республики» уникален тем, что это не конкурс красоты, где обращают внимание только на черты лица и стройность фигуры. Здесь девушек на протяжении месяца обучают.

- Мы не раскрываем красоту девушки, - делится с нами Шишкина. - Нам нужны их внутренние качества. У кого-то сила духа, стержень развитый, у кого-то в домашнем плане - хозяйственность, у кого-то качества руководителя. И мы просто развиваем эти качества. Показываем людям, что есть разные типы девушек. Но из этих представительниц прекрасного пола мы выбираем одну – эталон государства.

Модели, студентки и многодетные матери

За звание лучшей девушки Республики борются абсолютно разные девушки. Есть и студентки, и домохозяйки, и модели, и даже сотрудник аппарата Народного совета.

Одна из них - мама троих детей Наталья Некрасова. Организаторы рассказывают, что девушка совсем недавно родила ребенка и пришла на конкурс. 28-летняя участница живет в Старомихайловке - там постоянные обстрелы и трудные жизненные обстоятельства. Несмотря на это она решила показать, что война ее не сломила.

- Я предприниматель, но сейчас в декрете, - рассказывает девушка. – Занимаюсь кондитерскими изделиями ручной работы. Люблю выпекать кексы, торты, пирожные.

Для зрителей выступала группа "Джанго"

22-летняя Вера Томшинская – гражданка России. Три года назад она вышла замуж за дончанина, и новоиспеченная семья переехала в Донецк. Они уже успели обзавестись ребенком - воспитывают девочку, ей два годика и семь месяцев.

- С мужем познакомилась в Ростове-на-Дону, - рассказывает Вера. - Он поступил там в университет, и мы вместе учились на одном факультете. Влюбились. Сыграли свадьбу. Решили перебраться в Донецк, потому что его тянуло на родину. Я бы не смога без него, и мы уехали. Здесь мы начали строить новую жизнь.

Девушки получили заслуженные номинацииФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке девушка поступила в университет, хотела найти работу, но сейчас все время уходит на ребенка. Однажды Томшинская увидела рекламу о старте второго сезона проекта и решила попробовать свои силы.

- Захотелось разнообразить свою жизнь, внести определенные краски, выйти из зоны комфорта. Я догадывалась через что предстоит пройти, но не ожидала, что все настолько серьезно, - говорит участница проекта.

Студентка и сотрудница пресс-службы художественного музея Александра Петрова тоже рада, что у нее появилась возможность попробовать свои силы в этом проекте.

- Подготовка проходила разнообразно, - делится 20-летняя дончанка. - Было не страшно, но тяжело физически и морально, потому что много информации нужно было усваивать, много дел делать, а еще и работа с учебой. Плюс к этому я танцую в шоу-балете. Все смогла соединить.

Эдуард Басурин вручил одну из номинацийФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

О том, как проходил гала-концерт читайте - здесь.