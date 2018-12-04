2018-12-04T16:25:40+03:00
Звезды

Звание «Леди ДНР - 2018» получила сотрудница Народного совета Наталья Хорько

Донбасских красавиц оценивал и британец Грэм Филлипс, который недавно вернулся в Донецк [фото, видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Победительница - Наталья ХорькоПобедительница - Наталья ХорькоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Подготовка к финалу проекта «Леди ДНР» шла на протяжении месяца. За это время девушки, кромк прохождения мастер-классов и лекций, успели пройти курс гражданской обороны, прыгнуть с высотки на веревке и переночевать в лесу.

Гала-концерт проекта проходил в Центре славянской культуры. В жюри были интересные личности. Кроме представителей проекта и стилистов, выбирали девушку страны Эдуард Басурин и британский журналист Грэм Филлипс.

Донбасских красавиц оценивал и британец Грэм Филлипс. Фото: Андрей Трубецкий

Донбасских красавиц оценивал и британец Грэм Филлипс. Фото: Андрей Трубецкий

Первый выход на сцену. Участницы грациозно шагают, словно по подиуму, демонстрируя свою грацию и женственность. Потом каждая рассказывает, за что она любит Республику. Этот вопрос уместный - здесь же выбирают леди ДНР. Самым зрелищным стал ситуационный конкурс. Нужно было выбраться из сложной придуманной ситуации.

- В комендантский час вас задерживает патруль во главе с Басуриным. Вам нужно не только уговорить Эдуарда Александровича отпустить, но и подвезти домой, - зачитывает ведущий ситуацию одной из конкурсанток.

- Дело в том, что я вышла в аптеку за жаропонижающим для... своей улитки, - шутит девушка. - Если я ее не вылечу, она еще и кашлять начнет.

Басурин согласился не только отпустить красавицу, но и доставить её домой.

Эдуард Басурин вручил одну из номинаций Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Эдуард Басурин вручил одну из номинацийФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Одной из девушек предложили убедить Грэма Филлипса изменить прическу, но та отказалась, потому что у мужа – такая же.

- Лысые мужики лучшие! - поддержал участницу иностранный журналист.

Победительницей стала Наталья Хорько Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Победительницей стала Наталья ХорькоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Победителю корона, титул и 100 тысяч рублей

В последнем конкурсе девушки показывали театрализованные номера, где раскрыли свои актерские способности. От этих постановок – мурашки по коже. Особенно впечатляющей стала сценка, которую посвятили женщинам, участвующим в Великой Отечественной войне.

Титул «Леди Мира» достался Римме Мнухиной, звание «Леди Стиль» - Олесе Кисляк. «Леди Дружба» была выбрана голосованием финалисток и организаторов - ею стала Татьяна Гузенко.

Наталья Хорько после победы на проекте.

- Из-за того, что в этом сезоне участвовало немало девушек, у которых уже есть дети, мы приняли решение добавить еще одну номинацию - «Леди мама». Это звание получили сразу две финалистки - многодетные матери Наталья Некрасова и Татьяна Гузенко, - рассказывает организатор Ольга Шишкина.

Победительницей стала сотрудница аппарата Народного совета Республики Наталья Хорько. Она получила корону, титул «Леди ДНР» и 100 тысяч рублей.

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