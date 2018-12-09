Как юная снайпер из Донбасса Ольга Шишкина стала настоящей леди и ушла из окопов

Говорят, что в жизни после черной полосы обязательно наступает белая. Так случилось и в судьбе 21-летней Ольги Шишкиной. С самого детства она росла без родителей. Потом началась война – и Оля пошла на службу снайпером. Теряла друзей, укрывалась от ответного огня, несколько раз могла быть ранена. В прошлом году решила поучаствовать в конкурсе «Леди Республики». Победила в номинации «Преображение». И действительно преобразилась. Сейчас рыжеволосая девчонка с тоненькой фигуркой работает в Донецком центре медиапроектов заместителем директора. А совсем скоро открывает собственное кафе и выходит замуж.

В ополчение попала через плен

Ольга согласилась рассказать «Комсомолке» о том, каким был ее путь от рядовой военнослужащей до преуспевающей бизнесвумен.

- Я круглая сирота. Мама отказалась от меня сразу же после родов. Потом я узнала, что за все время она бросила 14 детей. Меня определили в приют, откуда позже меня забрал отец. У него была тяжелая степень туберкулеза. Он умер, когда мне было пять лет. И я снова оказалась в приюте.

Когда в родном городе Оли – Дзержинске – начались противостояния, она приняла решение пойти служить в ополчение. На тот момент ей было всего 17. Приняли ее не сразу. Сказали, что маленькая она еще для службы, к тому же девчонка. Потом, после ожесточенных боев, город перешел под контроль украинских военных.

- Тех, кто был против киевского режима, задерживали. Прокатилась целая волна репрессий. Я поняла, что не смогу там жить. Как только мне исполнилось 18 лет, забрала у директора интерната свой паспорт, взяла минимум вещей и тайком от всех уехала в Горловку.

В чужом городе Ольга стразу же отправилась в военкомат, чтобы снова попытаться вступить в ряды ополчения. Но девчонка, приехавшая из города, где орудовали украинские вояки, вызвала подозрение у местных командиров, и ее задержали.

На фронте Шишкина была одним из лучших стрелков. Фото: личный архив Ольги Шишкиной

- Они подумали, что я диверсант. Месяц меня держали под наблюдением. Все было цивильно, ничего такого себе не позволяли. Сейчас я понимаю, что их действия были оправданны. Испытанием для вступления в ополчение стали бои в Дебальцевском котле, - вспоминает Шишкина. – Нас отправили в Углегорск, но оружие мне не дали – я была просто наблюдателем. Когда все закончилось, мы вернулись в Горловку, и тогда меня уже взяли снайпером. Они увидели, что я не боюсь, что не собираюсь сбегать, что приехала действительно воевать.

Основные умения Оле пришлось получать на поле боя. Времени на обучение на полигоне просто не было.

- В декабре 2016 года в Донецке были сборы снайперов - соревнования. И так получилось, что меня в шутку туда направили руководителем группы. Командирам было интересно посмотреть, что я там буду делать. А я взяла и привела свою команду к победе. Так я стала лучшим снайпером Республики на тех соревнованиях.

Насечки на прикладе не делает

На фронте Шишкина была одним из лучших стрелков. Она попадала в цель со сложных позиций и с дальних расстояний. Ее личный рекорд – 1200 метров. Девушка рассказывает, что насечки на прикладе никогда не делала.

- Я не убивала людей. Неправильно так говорить. Для нас, снайперов, это не люди, а мишени. В живые мишени я попадала, и довольно часто, это враги. Если не я, то меня, - говорит она. – Я не задумываюсь о том, в кого стреляю, не думаю о том, что у него могут быть дети, мать, семья. Каждый сделал свой выбор. Он пришел сюда, зная о том, что здесь тоже есть дети, не думая, что у наших ребят тоже есть семьи. Это война. Мне так легче жить. Мне не стыдно за себя, и их не жалко. Мирных людей я не убивала и не «кошмарила» их.

Свой первый бой девушка вспоминает не слишком отчетливо. Говорит, что все было как во сне.

- Выстрел снайпера отчетливо слышно. Этот звук похож на звук удара плеткой. Поэтому противник сразу же понял, в каком квадрате я нахожусь, и начал накрывать его с каких только можно орудий – в основном из минометов. Было страшно, поэтому нужно было быстро бежать с моей точки на другую, - вспоминает девушка. - Таких чувств у меня никогда не было. Я боялась просто не успеть уйти оттуда.

Крестил командир

На фронте выяснилось, что юный снайпер – единственная среди своих сослуживцев некрещеная. На войне многие становятся верующими. Поэтому командиры приняли решение отправить своего бойца пройти церковный обряд.

Сейчас рыжеволосая девчонка с тоненькой фигуркой работает в Донецком центре медиапроектов заместителем директора. Фото: личный архив Ольги Шишкиной

- Мы поехали в церковь рядом с поселком, который мы обороняли, и там меня окрестили, - рассказывает девушка. - Крестным стал мой командир.

Женщине очень трудно в армии, а он меня защищал от приставаний, был как отец. Сейчас он еще служит. Из-за этого мы редко общаемся.

В Донецк Ольга Шишкина переехала два года назад. Перевелась в другой батальон и продолжила воевать. Но однажды ей на глаза попалась афиша о предстоящем конкурсе «Леди Республики». Позже этот проект перевернул ее жизнь.

- Первые кастинги я прошла, но в финал меня взяли по добору. За время участия я стала увереннее, познакомилась со многими людьми. И тогда я поняла, что помимо армии есть другая жизнь, - признается девушка.

Выходит замуж за бывшего сослуживца

На конкурсе Ольга получила титул «Леди преображение. Девушке подарили дорогой ноутбук, чтобы она смогла заниматься своим любимым делом – дизайном.

- Меня пригласили заняться интерьерными проектами, как я и мечтала. В это время я еще служила, совмещать было нереально. Пришлось уйти из армии, возвращаться пока не хочу. Сейчас у меня период карьерного роста.

Летом следующего года девушка открывает кафе в Донецке. Она давно мечтала о собственном заведении, но денег на бизнес не было. Благо, нашелся инвестор – руководитель медиацентра, где она работает.

- Уже закончили с оформлением документов, сейчас делаем ремонт. Я буду директором и руководителем этого заведения. Это будет уникальное кафе, с особой атмосферой, - анонсировала свой проект бывший снайпер.

Проект «Леди Республики» изменил жизнь девушки в лучшую сторону. Фото: личный архив Ольги Шишкиной

Совсем скоро Оля выходит замуж. С будущим мужем они вместе служили в Горловке. Недавно сослуживцы поняли, что созданы друг для друга.

- Замуж я уже пыталась выходить. Мне трижды делали предложение. Во всех случаях была полная подготовка, но мы расставались, понимая, что у нас вряд ли что-нибудь получится, - признается Ольга. – В этот раз мой молодой человек знает, какой я могу быть. Мне кажется, что нас ничего не разлучит.

Ольга Шишкина не скрывает, что, если начнется полномасштабная война, она снова пойдет в армию, чтобы защищать свою Родину.