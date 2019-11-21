В Донбассе отреагировали на требование Зеленского снять флаги ЛНР с моста в Станице Луганской

Требование президента Украины Владимира Зеленского «снять флаги ЛНР с моста в Станице Луганской» не остались без реакции представителей Луганской Народной Республики.

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что таким образом гарант украинской конституции высказал пренебрежение к жителям.

- Во время выступления по поводу восстановления взорванного в 2015 году украинскими боевиками пролета моста на пункте пропуска в Станице Луганской президент Украины Владимир Зеленский допустил пренебрежительное высказывание о флагах ЛНР, развевающихся на нашем мосту, и обозначил задачу их «убрать», - говорит Дейнего. - Де-факто им было высказано пренебрежение не только в отношении атрибутов Республики — а пренебрежение к мнению и выбору народа Донбасса, который для себя определил как неприемлемые те националистические идеалы, которые Киев сделал своей официальной политикой в 2014 году.

Зеленский побывал на мосту в Станице Луганской. Фото: president.gov.ua

Владислав Дейнего отметил, что ждет ближайшей встречи в Минске, чтобы послушать, что на этот счет скажут представители Украины.

В то же время в Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что Зеленский акцентировал внимание на том, что у жителей ЛНР нет права на самоопределение.

- Видимо, все-таки его слова о мирном урегулировании конфликта так и останутся, к сожалению, просто словами, - подчеркнули в оборонном ведомстве Республики.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ветеран «АТО» высмеял президента Зеленского из-за открытия моста в Станице Луганской

Николай Греков назвал восстановление переправы предательством (Подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леонид Пасечник: Украине от Донбасса нужны лишь земли, ресурсы, предприятия, но не люди

Глава ЛНР прокомментировал «План депортации народа Донбасса», который подготовили в СНБО незалежной (Подробнее...)

ДЕТЯМ ДОНБАССА!

«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию

Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом [фото, видео] (Присоединиться...)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ