Ветеран «АТО» высмеял президента Зеленского из-за открытия моста в Станице Луганской

СЕГОДНЯ 19:14 2019-11-21T19:14:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший мэр Александровска, города, который сейчас находится под контролем Луганской Народной Республики и ветеран «АТО» Николай Греков считает открытие моста в Станице Луганской предательством украинского правительства.

- Потому что за украинские деньги мы строим какие-то мосты для оккупанта, сказал он. - Я, конечно, удивлен, что Владимир Зеленский, который во время избирательной кампании так сильно высмеивал и критиковал Петра Порошенко за то, что он ездил по стране и открывал всякого рода объекты, сегодня пошел по стопам Порошенко, приехал и открыл недостроенный мост. Это уже смешно.

Кроме этого Греков с недоверием высказался о жителях республик Донбасса и уверил, что украинская власть только стимулирует конфликт.

- У нас нет войны, нет линии разграничения, не определен статус людей, которые проживают на той территории – они пособники или заложники террористов? Я вообще не понимаю, на каком основании все эти люди перемещаются, - сказал он. - А еще у нас говорят про контрабанду на ту сторону, хотя контрабанда – это пересечение государственной границы. И мое мнение, что сегодняшняя власть стимулирует конфликт, открывая и благоустраивая перехода в Крыму, в Станице Луганской и, я так понимаю, что то же самое ждет и Донецкую область.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леонид Пасечник: Украине от Донбасса нужны лишь земли, ресурсы, предприятия, но не люди

Глава ЛНР прокомментировал «План депортации народа Донбасса», который подготовили в СНБО незалежной (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU