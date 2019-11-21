2019-11-21T19:14:25+03:00
Политика

Ветеран «АТО» высмеял президента Зеленского из-за открытия моста в Станице Луганской

Николай Греков назвал восстановление переправы предательством
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: golos-naroda.tvФото: golos-naroda.tv
Изменить размер текста:

Бывший мэр Александровска, города, который сейчас находится под контролем Луганской Народной Республики и ветеран «АТО» Николай Греков считает открытие моста в Станице Луганской предательством украинского правительства.

- Потому что за украинские деньги мы строим какие-то мосты для оккупанта, сказал он. - Я, конечно, удивлен, что Владимир Зеленский, который во время избирательной кампании так сильно высмеивал и критиковал Петра Порошенко за то, что он ездил по стране и открывал всякого рода объекты, сегодня пошел по стопам Порошенко, приехал и открыл недостроенный мост. Это уже смешно.

Кроме этого Греков с недоверием высказался о жителях республик Донбасса и уверил, что украинская власть только стимулирует конфликт.

- У нас нет войны, нет линии разграничения, не определен статус людей, которые проживают на той территории – они пособники или заложники террористов? Я вообще не понимаю, на каком основании все эти люди перемещаются, - сказал он. - А еще у нас говорят про контрабанду на ту сторону, хотя контрабанда – это пересечение государственной границы. И мое мнение, что сегодняшняя власть стимулирует конфликт, открывая и благоустраивая перехода в Крыму, в Станице Луганской и, я так понимаю, что то же самое ждет и Донецкую область.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леонид Пасечник: Украине от Донбасса нужны лишь земли, ресурсы, предприятия, но не люди

Глава ЛНР прокомментировал «План депортации народа Донбасса», который подготовили в СНБО незалежной (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция разыскивает очевидцев взрыва легкового автомобиля в Торезе
Украинские солдаты высылают домой по почте даже боевые гранаты
Украинские националисты готовили теракт на блокпосту ВСУ
Как Зеленский собирается снимать флаги ЛНР?
ВСУ строят новые позиции в Золотом
Как живут контактные зоопарки в бетонных джунглях Донецка?
Украинский десантник сжег полевую столовую
Женщина спасла зарытых заживо котят
Финалистка «Comedy Баттл» на ТНТ Ярослава Тринадцатко выступит в Донецке с большой шоу-программой
МВД ЛНР об украинском «плане депортации народа Донбасса»: Мы не допустим даже теоретического исполнения подобных фантазий властей незалежной
В республики Донбасса прибыл 92-й гуманитарный конвой
ВСУ обстреляли донецкое, горловское и мариупольское направления
Пятеро взрослых и двое младенцев пострадали на пожаре в доме в Молодогвардейске