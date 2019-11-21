2019-11-21T13:49:19+03:00
Политика

Леонид Пасечник: Украине от Донбасса нужны лишь земли, ресурсы, предприятия, но не люди

Глава ЛНР прокомментировал «План депортации народа Донбасса», который подготовили в СНБО незалежной
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Пасечник отметил, что содержание документа не стало чем-то неожиданным или удивительным. Фото: glava-lnr.infoПасечник отметил, что содержание документа не стало чем-то неожиданным или удивительным. Фото: glava-lnr.info
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сделал заявление после опубликованного в Сети «плана депортации народа Донбасса».

- Этот план полностью ложится в канву сегодняшних политических решений в Украине и следует курсу, который националисты и западные кураторы диктуют киевской власти, - сказал он.

Леонид Иванович отметил, что содержание документа не стало чем-то неожиданным или удивительным.

- С первого обстрела ВСУ, и, пожалуй, даже задолго до него, жители Луганской Народной Республики понимали, что Украине от Донбасса нужны лишь земли, ресурсы, предприятия, но не люди, - говорит Пасечник. - На фоне подобных документов и обещаний еще яснее осознаешь, что ЛНР никогда не вернется в состав Украины, и в 2014 году мы выбрали единственно правильный курс на интеграцию с братской Россией.

После того, как территория будет очищена - в Донбасс хотят заселить про-украинских активистов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После того, как территория будет очищена - в Донбасс хотят заселить про-украинских активистовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Напомним, что в подготовленном Советом национальной безопасности Украины «плане депортации народа Донбасса» говорится о выезде с территории Донбасса всех жителей без про-украинской позиции, об уголовном и административном преследовании тех, кто работал в ДНР и ЛНР. А после того, как территория будет очищена - в Донбасс хотят заселить про-украинских активистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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