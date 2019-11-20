Уголь, холодильники и комбайны - визитные карточки Донбасса
У Главы ДНР Дениса Пушилина исполняется год, как он на этом посту.
Пока в Донецке пресс - конференции не было, мы услышал вопросы Денису Владимировичу от московских журналистов.
– Есть ли в экономике Донбасса продукция, которую можно назвать визитной карточкой?
– Визитная карточка Донбасса - это уголь. Есть у нас в производстве и горнопроходческие комбайны, которые сейчас поставляются и в Белоруссию, и в Казахстан, и в другие страны СНГ. Что касается машиностроения, то мы сейчас отдаем ему предпочтение, потому что там высокая добавленная стоимость.
Сейчас на рынке России представлены и наши холодильники, которые производит компания «ДонФрост», бывший «Норд». Они достаточно качественные и приемлемые по цене. Есть и другие предприятия, в частности химические, например «Стирол», а также ряд других менее известных предприятий, которые были представлены потенциальным инвесторам.
Самое главное - легализовать нашу продукцию. Так считают в Институте экономических исследований Республики.
- По ряду параметров мы отстали от развитых государств, - говорит эксперт Михаил Петренко. - Но наша промышленность может конкурировать за счет низкой себестоимости продукции. Критическим является вопрос лицензирования. Без международных сертификатов мы ничего не продадим.
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ИСТОЧНИК KP.RU