2019-11-20T14:15:11+03:00
Общество

С комендантским часом в ДНР будут экспериментировать

По словам Главы ДНР, в ближайшее время с комендантским часом пройдет ряд экспериментов
Ольга ГОРДО
Поделиться:
С комчасом в Донецке поэкспериментируют. Фото: Евгения КарпачеваС комчасом в Донецке поэкспериментируют. Фото: Евгения Карпачева
Изменить размер текста:

Вчера, во вторник, девятнадцатого ноября, во время своего визита в Москву, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пообщался с членами клуба «Добрые русские люди», а также с известными журналистами, блогерами и публицистами.

Во время этой встречи Денису Владимировичу было задано множество вопросов, в том числе и о комендантском часе. Отвечая на этот вопрос московских журналистов Денис Пушилин рассказал, что в Республике готовится ряд экспериментов в теме комендантского часа уже в самое ближайшее время.

- Мы хотим понять, как это (эксперименты) отразится на вопросах безопасности. То есть некие изменения запланированы уже на самое ближайшее время, — сказал Глава Донецкой Народной Республики.

Напомним, комендантский час в ДНР введен в мае 2014 года. Все пять лет войны ограничение на движение снимается на некоторые праздники. Летом 2018 комчас был сокращен на лето и действовал с часу ночи до пяти утра. После трагической гибели Главы ДНР Александра Захарченко, ограничения для жителей ДНР вернулись в прежние рамки.

Летом этого года новый Глава ДНР Денис Пушилин так же распорядился сократить комендантский час, установив его действие с 23:00 до 4:00. С первого октября комчас вновь длиться с одиннадцати вечера до пяти утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Прорыва не будет!» У Дениса Пушилина спросили – что ждет Донбасс от «нормандской четверки»
Украина возвращает бронетехнику к Петровскому-Богдановке
"Украина должна восстановить все дома, которые разрушила" - Иван Приходько
Погода на день в Луганске: 20 ноября ожидается туман, ветер и небольшой снег
Погода в Донецке на день: 20 ноября ожидается пасмурный день
Карманы украинских пограничников оказались непригодными для «мзды» с рогатых нелегалов
Кошмар поселка Объединенный: специалисты назвали возможную причину подземных толчков в Макеевке
Раненого на передовой в Донбассе командира 128-й бригады могли добить в госпитале украинские радикалы
Всех до кучи: в девятиэтажке на проспекте Мира в Мариуполе поселят 90 семей сотрудников СБУ
В Офисе Зеленского решили, что амнистию для карателей будет готовить командир из добробата Дикий
Впервые за историю Республики в Донецк приедет мастер боевых искусств из Японии
С 1 декабря на Украине пересчитают пенсии переселенцам из Донбасса
Мэр Донецка поздравил жительницу Киевского района со столетием
Бесплатный поход в кинотеатр для всех! 23 ноября в Республике проведут День патриотического кино
Разгадать загадку подземных толчков в Макеевке помогут специалисты из России
Готовились к приезду главы МИД Германии: ВСУ устроили стрельбу из гранатометов на участке разведения войск в Петровском
В ДНР создадут специальное мобильное приложение для медиков
На этой неделе откроют восстановленный мост возле пункта пропуска «Станица Луганская»
В ЛНР водитель грузовика насмерть сбил 73-летнего дедушку на мопеде
«Отблагодарила»: 15-летняя девушка обняла гостеприимную пенсионерку и вытащила из ее кармана мобильный телефон
Глава МИД Германии не полетел в Донбасс
Погода в Луганске 19 ноября: днем будет до 8 градусов тепла
Погода в Донецке 19 ноября: ожидается пасмурный день, но без осадков
Флаги нацистов замечены над окопами, с которых ушли ВСУ
Защитный слой пополняшки лучше стерать ластиком
Музей Победы Москвы и Республиканский краеведческий музей Донецка подписали договор о сотрудничестве
Нацисты из Одессы едут к побратимам в зону разведения в Петровском
За отказ принести бутылку командир ВСУ сломал ребра подчиненному