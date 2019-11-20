С комендантским часом в ДНР будут экспериментировать

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-20T14:15:11+03:00

По словам Главы ДНР, в ближайшее время с комендантским часом пройдет ряд экспериментов

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Вчера, во вторник, девятнадцатого ноября, во время своего визита в Москву, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пообщался с членами клуба «Добрые русские люди», а также с известными журналистами, блогерами и публицистами.

Во время этой встречи Денису Владимировичу было задано множество вопросов, в том числе и о комендантском часе. Отвечая на этот вопрос московских журналистов Денис Пушилин рассказал, что в Республике готовится ряд экспериментов в теме комендантского часа уже в самое ближайшее время.

- Мы хотим понять, как это (эксперименты) отразится на вопросах безопасности. То есть некие изменения запланированы уже на самое ближайшее время, — сказал Глава Донецкой Народной Республики.

Напомним, комендантский час в ДНР введен в мае 2014 года. Все пять лет войны ограничение на движение снимается на некоторые праздники. Летом 2018 комчас был сокращен на лето и действовал с часу ночи до пяти утра. После трагической гибели Главы ДНР Александра Захарченко, ограничения для жителей ДНР вернулись в прежние рамки.

Летом этого года новый Глава ДНР Денис Пушилин так же распорядился сократить комендантский час, установив его действие с 23:00 до 4:00. С первого октября комчас вновь длиться с одиннадцати вечера до пяти утра.

ИСТОЧНИК KP.RU