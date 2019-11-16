Тайный документ СНБО: Что готовят украинские власти жителям Донбасса

В Интернете появился документ, который, как утверждается, был принят СНБО при президенте Зеленском.

Документ, который предали огласке

В нем все говорится максимально прозрачно и радикально. В частности, сказано:

1. Большая часть населения Донбассе не имеет про-украинской позиции

2. Необходимо обеспечить выезд с территории Донбассе жителей без про-украинской позиции

3. В отношении тех, кто не хочет уезжать, обеспечить возможности юридического преследования.

4. Против людей, не только состоявших в вооруженных силах, но и просто работавших на предприятиях и гос.учреждениях, необходимо организовать уголовное и административное преследование

5. В рамках реукраинизации обеспечить выселение жителей Донбасса на Западную и Центральную Украину.

6. Донбасс должен быть заселен "про-украинскими" активистами, которые после 2014 года уехали с Донбасса.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко так прокомментировал ситуацию:

- Ощущение от документа навевают ассоциации Третьего рейха. Выселять неугодных, и заселять рассово правильным контингентом – это настоящий гитлеризм! Даже, если проект не будет принят – просто ужасно, что с Зеленским работают люди с такими взглядами. Если слушать националистов – война в Донбассе не закончится никогда!

Подлинность документа может вызывать срмнения, ведь Зе - команда хочет дистанцироваться от радикалов. О документе мало говорят в укроСМИ, но здесь может сыграть цензура. Однако, все , что озвучено в документе - показывает настроение националистов Украины.

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