2019-11-16T11:40:48+03:00
Политика

Депутат Госдумы рассказал, что ждать Донбассу от встречи «Нормандской четверки»

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии запланирована на 9 декабря
Никита МАКАРЕНКОВ
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Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии запланирована на 9 декабря. Фото: p-p.com.uaВстреча лидеров России, Украины, Франции и Германии запланирована на 9 декабря. Фото: p-p.com.ua
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Депутат Государственной Думы России Леонид Калашников заявил, что «Нормандская четверка» должна утвердить «формулу Штайнмайера» - и указать дату проведения выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

- Думаю, будет обсуждаться «формула Штайнмайера». Под каждым пунктом которой будут указаны сроки и механизм внедрения. В противном случае это будет очередная бумажка. Вот, к сожалению, в Минских соглашениях нет ни сроков, ни очередности выполнения, – сказал Калашников газете «Взгляд». - Например, отводятся войска, принимается закон об особом статусе, проводятся выборы и так далее.

Жители Республик надеются, что после встречи «Нормандской четверки» ситуация в Донбассе улучшится – а именно прекратятся обстрелы со стороны Украины.

Напомним, для созыва «нормандской четверки» необходимо было выполнить три условия - разведение сил и средств в Петровском и Золотом, письменное согласие на «формулу Штайнмайера» и подготовка текста, который лидеры могли бы принять по итогам этого саммита.

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии запланирована на 9 декабря

ИСТОЧНИК KP.RU

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