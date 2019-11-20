Украина в одностороннем порядке все-таки открыла движение по Станичному мосту

СЕГОДНЯ 19:18 2019-11-20T20:20:26+03:00

Никого не уведомив, в нарушение всех договоренностей, согнав журналистов Украина открыла Станичный мост раньше, чем обещал Зеленский

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Весь день с украинской стороны Станичного моста творится что-то непонятное. Сначала собирались открывать мост. Потом отказались. После чего к мосту согнали прессу и даже Зеленский приехал, но мост так и не открыли. Но потом все-таки украинская сторона открыла движение людей по восстановленному мосту у Станицы Луганской.

Движение началось через полчаса после того, как мост покинул президент Украины, который заявлял, что мост будет открыт "через два-три дня".

Обо все по порядку. Накануне украинские СМИ сообщили о том, что Киев собирается открыть восстановленный мост у Станицы Луганской 20 ноября.

При этом министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего отметил, что украинская сторона не предоставила Республике никакой информации об открытии моста 20 ноября.

Чуть позже на мосту появились представители украинских СМИ, а следом за ними на открытие прибыл и Зеленский. Вдоволь нафотографировавшись на фоне восстановленного моста, президент отбыл, так и не открыв его, но пообещав, что мост откроется «через два-три дня».

Тем не менее, мост все-таки открылся сегодня.

Напомним, что в ЛНР это единственный пункт работающий пункт пропуска. Расположен в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец.

В пятнадцатом году мост был взорван киевскими силовиками. После чего пешее движение по мосту осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. С того самого времени Киев постоянно срывал переговоры по восстановлению моста, которое разработал Красный Крест. Украинская сторона требовала, чтобы ширина пролета не позволяла пройти по мосту бронетехнике. Это при том, что изначальные характеристики переправы - ширина пролета три метра и нагрузочная способность в пять тонн - не могут обеспечить движение военной техники. При этом это те минимальные параметры для проезда машин скорой помощи.

А проезд санитарных автомобилей необходим, так как уж слишком часты случаи ухудшения самочувствия пожилых людей, вынужденных по несколько часов находиться в очередях. Так же регулярно фиксируются летальные исходы.

ИСТОЧНИК KP.RU