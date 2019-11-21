Как Зеленский собирается снимать флаги ЛНР?

СЕГОДНЯ 20:03 2019-11-21T20:04:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время визита в Донбасс президент Украины Владимир Зеленский отправился на мост в Станице Луганской. Здесь гарант конституции незалежной обратил внимание на государственные флаги Луганской Народной Республики, которые развиваются на другой стороне переправы.

- Скажу честно, когда мы подошли, мы увидели лишние флаги. Они никакого отношения к Украине не имеют, - заявил президент Украины украинским журналистам.

При этом Владимир Зеленский буквально потребовал снять флаги ЛНР в ближайшее время.

- Чтобы все помнили, что мы все украинцы, и у нас один флаг, - сказал он.

Донецкий политолог Вячеслав Смирнов считает, что президент незалежной прекрасно понимает, что флаги Луганской Народной Республики никто не снимет, а заявление с требованием их снять он сделал преднамеренно, чтобы не запятнать себя в лице оппонентов.

- Как Зеленский себе представляет снятие флагов? Луганская Народная Республика не уберет свои триколоры. Жители Республики сделали свой выбор в 2014 году, и уже на протяжении почти шести лет отстаивает его. Я бы посоветовал Владимиру Александровичу уважать выбор людей Донбасса, - прокомментировал «Комсомолке» Вячеслав Витальевич.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ветеран «АТО» высмеял президента Зеленского из-за открытия моста в Станице Луганской

Николай Греков назвал восстановление переправы предательством (Подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина готовит диверсии в Донбассе

Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU