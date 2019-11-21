2019-11-21T19:55:50+03:00
Политика

Украина готовит диверсии в Донбассе

Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украина вынашивает планы «реукранизации» населения ДонбассаУкраина вынашивает планы «реукранизации» населения ДонбассаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Чтобы посеять среди жителей республик Донбасса панику, возможна активизация украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики.

- Призываем жителей к бдительности, обращать внимание на подозрительные действия различных лиц, в связи с возможной активизацией на территории Республики деятельности украинских ДРГ, - обратились к населению сотрудники МГБ ЛНР.

В министерстве госбезопасности Республики заявили, что есть информация о том, что украинскими властями вынашиваются планы «реукранизации» населения Донбасса.

- Ранее в социальных сетях был распространен соответствующий проект государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса, подготовленный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Документ, в частности, предусматривает переселение жителей Республик в центральные и западные регионы Украины, - сказали в ведомстве.

По словам представителей мингосбезопасности ЛНР, подобные документы очень четко раскрывают планы новой украинской власти, которая показывает, что им нужна лишь территория, а все население Донбасса они считают недолюдьми.

- Из данного документа вытекает, что любой человек, проживавший на территории ЛНР и ДНР последние пять лет, однозначно совершил преступление, вопрос только в «степени соучастия», - говорят в МГБ Республики. - Поражает цинизм, с которым новая украинская власть делит жителей Донбасса на людей первого и второго сорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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