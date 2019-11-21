МВД ЛНР об украинском «плане депортации народа Донбасса»: Мы не допустим даже теоретического исполнения подобных фантазий властей незалежной

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-21T14:28:06+03:00

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В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики сделали заявлении по разработанному Советом национальной безопасности Украины «плану по депортации народа Донбасса».

- Подобные планы характеризуют новую власть в Киеве как фашистскую. А меры по переселению жителей Республик, в том числе принудительное выдворение с территории Донбасса, в течение месяца, как вопиющие, - говорят в МВД ЛНР. - Даже во время активных боевых действий 2014-2015 годов боевики вооруженных формирований Украины не применяли подобной тактики.

В правоохранительном ведомстве Республики призвали жителей сохранять спокойствие и пообещали, что любые незаконные посягательства украинских властей на права и свободы жителей Луганской Народной Республики будут пресечены.

- Мы совместно с другими спецслужбами ЛНР никогда не допустим даже теоретического исполнения подобных фантазий украинских властей, - успокоили правоохранители. - Сотрудники министерства внутренних дел с оружием в руках готовы обеспечить безопасность каждого гражданина Республики.

Напомним, что в подготовленном Советом национальной безопасности Украины «плане депортации народа Донбасса» говорится о выезде с территории Донбасса всех жителей без про-украинской позиции, об уголовном и административном преследовании тех, кто работал в ДНР и ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU