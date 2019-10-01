2019-10-01T20:01:11+03:00
Политика

Обмена пленными между Украиной и Донбассом пока не будет

На переговорах в Минске украинская сторона снова попыталась затянуть обмен
Никита МАКАРЕНКОВ
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Последний и самый крупный обмен пленными состоялся в декабре позапрошлого годаПоследний и самый крупный обмен пленными состоялся в декабре позапрошлого годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Конкретную дату обмена удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Украиной на прошедших в Минске переговорах согласовать не удалось. Об этом сегодня заявила представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

- Сегодняшняя встреча в Минске не принесла так давно ожидаемого Республиками конкретного результата: договоренность об обмене удерживаемыми лицами не достигнута, вопросы процессуальной очистки лиц, включенных в списки для обмена, Киевом до сих пор не решены. Такой подход украинской стороны не позволяет прийти к соглашению и реализовать обмен всех установленных на всех установленных, - заявила Кобцева.

Представитель Республики также отметила, что Украина не сделала по данному вопросу ни единого шага навстречу тем людям, которые могли быть на свободе, в кругу семьи, а вместо этого вынуждены еще томиться в местах заключения, ожидая освобождения.

Заявление по этому поводу сделала и представитель Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

- На сегодняшнем заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе основным вопросом стало обсуждение списков лиц, подлежащих обмену. Украинская сторона придумала очередной способ блокировать процесс проведения обмена удерживаемыми лицами. Представители Киева в одностороннем порядке разработали анкеты и провели верификацию лиц, подлежащих обмену, - заявила представитель Республики в подгруппе по гуманитарным вопросам.

Омбудсмен отметила, что это противоречит всем ранее достигнутым договоренностям и устоявшейся практике осуществления верификации на линии разграничения непосредственно во время проведения обмена.

- У нас есть основания сомневаться в объективности проведенного опроса, поэтому мы не можем полагаться на результаты односторонней верификации. Мы должны лично убедиться, что лица, подлежащие обмену, действительно изъявили желание остаться на территории Украины, - добавила Морозова.

Уполномоченный по правам человека Республики добавила, что украинская сторона полностью отказалась от предоставления гарантий применения помилования в отношении лиц, которым будет изменена мера пресечения на личное обязательство, в случае если в отношении этих лиц будет заочно вынесен обвинительный приговор суда.

- Киев не предоставляет гарантии, что впоследствии люди из данного списка будут полностью процессуально «очищены». Данные заявления полномочных представителей Украины снова подтверждают нежелание и намеренное манипулирование вопросом, за которым стоят сотни человеческих судеб, - сказала Дарья Морозова.

Республики Донбасса надеются, что незалежная перестанет затягивать процесс и выполнит все взятые на себя обязательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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