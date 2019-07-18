Обмен пленными между республиками Донбасса может состояться в ближайшее время

На встрече Трехсторонней контактной группы представители республик Донбасса призвали Украину провести обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» в срочном порядке.

- При этом мы настояли на порядке обмена, при котором сторонам предоставляется время для «процессуальной очистки» удерживаемых лиц, - говорит представитель Республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева. - ЛНР и ДНР готовы осуществить такую «очистку» в течение, примерно, месяца, украинская сторона запросила около шести недель.

Родственники с нетерпением ждут встречиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ДАТУ НАЗНАЧАТ НА СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ

По словам уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, киевская сторона уже неоднократно нарушала процедуру обмена пленными, не выполняя ее в полном объеме или вовсе исключая из списка отдельных лиц. При этом ДНР не исключают любого формата поэтапного обмена пленными.

- В данный момент на подконтрольной Киеву территории находится 101 человек, запрашиваемый Донецкой стороной, в то время, как в Донецке находится 50 человек, разыскиваемых Киевом или задержанных силами ДНР, - отметила Морозова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/720813" frameborder="0"></iframe> Обмен пленными 27 декабря 2017: Вернулся... живой, но травмированный. В украинских застенках дончанина избивали беспощадно.В украинских застенках дончанина избивали беспощадноНикита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В общей сложности речь идет примерно о 280 пленных. Украинская сторона попросила дополнительное время для процессуальной подготовки к проведению обмена, и сверка готовности будет проведена на одном из ближайших заседаний, после чего будет определена дата обмена.

Дарья Морозова прикладывает массу усилий, чтобы обмен состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБСЕ ДОПУСТЯТ В УКРАИНСКИЕ СИЗО

Представители республик Донбасса настаивали и на том, чтобы украинская сторона допустила представителя ОБСЕ Тони Фриша к удерживаемым в украинских застенках сторонникам республик Донбасса. Киев согласился допустить наблюдателя в следственные изоляторы Старобельска и Харькова.

- По требованию ЛНР Украина наконец-то допустит Фриша в тюрьмы и СИЗО Харькова и Старобельска, где удерживается более 20 сторонников Республики, - говорит представитель Республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева. - После этого наблюдатель посетит также территорию Республики

В Донецке находится 50 человек, разыскиваемых Киевом или задержанных силами ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

А ЗЕЛЕНСКИЙ ЧТО?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными нужно начать моряков, которые содержатся в российском СИЗО.

- Президент РФ мне сказал, что видит решение вопроса в передаче пленных «всех на всех». Дело в том, что список наших всех, кто находится на оккупированных территориях не совпадает со списком тех людей, которые контролируют эти территории. Обмен пленными нужно начать с вопроса возвращения на Украину моряков, - заявил Зеленский.