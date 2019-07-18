2019-07-18T01:18:30+03:00
Политика

Обмен пленными между республиками Донбасса может состояться в ближайшее время

В общей сложности речь идет примерно о 280 удерживаемых лицах
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Крайний обмен пленными прошел 27 декабря 2017 годаКрайний обмен пленными прошел 27 декабря 2017 годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

На встрече Трехсторонней контактной группы представители республик Донбасса призвали Украину провести обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» в срочном порядке.

- При этом мы настояли на порядке обмена, при котором сторонам предоставляется время для «процессуальной очистки» удерживаемых лиц, - говорит представитель Республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева. - ЛНР и ДНР готовы осуществить такую «очистку» в течение, примерно, месяца, украинская сторона запросила около шести недель.

Родственники с нетерпением ждут встречи Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Родственники с нетерпением ждут встречиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ДАТУ НАЗНАЧАТ НА СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ

По словам уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, киевская сторона уже неоднократно нарушала процедуру обмена пленными, не выполняя ее в полном объеме или вовсе исключая из списка отдельных лиц. При этом ДНР не исключают любого формата поэтапного обмена пленными.

- В данный момент на подконтрольной Киеву территории находится 101 человек, запрашиваемый Донецкой стороной, в то время, как в Донецке находится 50 человек, разыскиваемых Киевом или задержанных силами ДНР, - отметила Морозова.

Обмен пленными 27 декабря 2017: Вернулся... живой, но травмированный. В украинских застенках дончанина избивали беспощадно.В украинских застенках дончанина избивали беспощадноНикита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В общей сложности речь идет примерно о 280 пленных. Украинская сторона попросила дополнительное время для процессуальной подготовки к проведению обмена, и сверка готовности будет проведена на одном из ближайших заседаний, после чего будет определена дата обмена.

Дарья Морозова прикладывает массу усилий, чтобы обмен состоялся Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Дарья Морозова прикладывает массу усилий, чтобы обмен состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБСЕ ДОПУСТЯТ В УКРАИНСКИЕ СИЗО

Представители республик Донбасса настаивали и на том, чтобы украинская сторона допустила представителя ОБСЕ Тони Фриша к удерживаемым в украинских застенках сторонникам республик Донбасса. Киев согласился допустить наблюдателя в следственные изоляторы Старобельска и Харькова.

- По требованию ЛНР Украина наконец-то допустит Фриша в тюрьмы и СИЗО Харькова и Старобельска, где удерживается более 20 сторонников Республики, - говорит представитель Республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева. - После этого наблюдатель посетит также территорию Республики

В Донецке находится 50 человек, разыскиваемых Киевом или задержанных силами ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке находится 50 человек, разыскиваемых Киевом или задержанных силами ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

А ЗЕЛЕНСКИЙ ЧТО?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными нужно начать моряков, которые содержатся в российском СИЗО.

- Президент РФ мне сказал, что видит решение вопроса в передаче пленных «всех на всех». Дело в том, что список наших всех, кто находится на оккупированных территориях не совпадает со списком тех людей, которые контролируют эти территории. Обмен пленными нужно начать с вопроса возвращения на Украину моряков, - заявил Зеленский.

На обмене пленными 27 декабря 2017 года не обошлось без провокаций украинской стороны.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ДНР и ЛНР призвали Украину срочно провести обмен пленными
Представителя ОБСЕ Тони Фриша допустят к удерживаемым в украинских застенках сторонникам республик Донбасса
За две недели ВСУ выпустили по ДНР больше 50 тонн боеприпасов
ЛНР и Украина совместно будут восстанавливать мост в Станице Луганской
Сотрудники СБУ фотографируют на КПП жителей Донбасса и их документы для шантажа и вербовки
Растет количество обращений в больницы ЛНР от жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса
Срочно! Паспорта РФ в упрощенном порядке смогут получить не только жители ДНР и ЛНР, а всего Донбасса
В ДНР возбудили уголовные дела в отношении трех командиров ВСУ
ВСУ объявили войну беспилотникам ОБСЕ
В День металлурга в Алчевске выступят звезды российской эстрады
Украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты с Донбасса
В результате обстрела ВСУ повреждено 12 домов в Спартаке
Расплачивался купюрами из банка приколов. В Краснодоне задержан мошенник
МВД ДНР празднует пятый День рождения
ВСУ разместили бронетехнику возле школы в Попасной
В ЛНР запустили сервис «Вопрос психологу»
В Свердловске запустили конкурс «Селфи с шахтером»
ВСУ выпустили по ДНР 213 снарядов
ВСУ обстреляли Еленовку
За полгода в ЛНР родилось почти три тысячи детей
Украина согласует с ЛНР проект моста в Станице Луганской
В ДНР подростки взорвали запал гранаты
В Луганске прошла презентация картин помощника капитана теплохода «Адмирал Нахимов»
Главарь украинских неонацистов отдал приказ обстреливать Доломитное
Где получить профессию, связанную с транспортной отраслью
Реформа медицины в ЛНР: Минздрав перенаправит деньги на профилактику заболеваний и их раннее выявление
ВСУ установили множество радиоэлектронных подавителей на Горловском и Мариупольском направлениях
Полицейские ДНР призывают жителей добровольно сдать оружие и боеприпасы