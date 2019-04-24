Жители ДНР и ЛНР готовят документы для получения паспорта РФ

Так случилось, что сегодня утром мне нужно было зайти в паспортный стол. Знакомая забирала паспорт республиканского образца, документы на который подала сразу же, как появился слух о том, что жители республик Донбасса скоро смогут стать гражданами России.

Огромная очередь дончан на оформление паспорта республиканского образца так гудела, что в голове промелькнуло: а что же будет, когда российские выдавать будут? Даже в большом помещении, в таком случае, очередь не поместится.

- Вот это совпадение! – сказала моя приятельница, услышав об указе Путина об упрощённой процедуре получения российского паспорта. – Хорошо, что успела. Завтра народ хлынет. А я теперь буду складывать документы на оформление в одну папку. Как только станет известно – куда ехать – сразу на «газ!»

Также поступит большинство тех, кому я позвонил. Документы собирают полным ходом.

Особенно радостно сегодняшнюю новость восприняла молодежь. Для каждого из них – это свидетельство того, что приближение Республики к России все-таки есть.

- Для нас этот Указ очень важен, - говорит «Комсомолке» студентка Донецкого национального университета Цесанна Антоненко. - Молодежь очень рада. Мы ждем уточненных данных. И, конечно же, сейчас все в предвкушении того, что мы будем гражданами Российской Федерации.

Студентка из Донецка о российских паспортах жителям республик Донбасса 00:00 00:00

Не меньше эмоций и у поколения постарше.

- Только что я узнал хорошую новость о том, что жители Республик получат российские паспорта. Мы все ждали этого дня. У меня просто нет слов. Я получил столько удовольствия от этой информации, - говорит донецкий кузнец Виктор Михалев. - Мы будем как частица российской родиной. Душой мы русские. Спасибо простым российским жителям, которые помогают нам, чем могут... Спасибо России.

Жители Республик Донбасса с радостью восприняли новость об Указе Владимира ПутинаФото: Евгения ГУСЕВА

Донецкий кузнец Виктор Михалев о российских паспортах жителям республик Донбасса 00:00 00:00

Слухи о российских паспортах ходили с марта месяца. Многие в них верили. Но часть людей считала, что это всего лишь разговоры. Сегодня им пришлось признать, что ошибались.

- Если честно, я не верила, что это правда. Многие говорили об этом. Я отмахивалась, думала, что слухи. Когда услышала, что Путин подписал документ, у меня сердце дрогнуло от счастья. Хотелось просто плакать от радости, - говорит луганская поэтесса Валентина Яковлева. – Очень хочется верить, что это второй шаг на пути к признанию и присоединению нас к России. Первым шагом было признание наших документов. Второй сейчас. Надеюсь, их всего будет три.

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