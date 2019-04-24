Дождались. Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства жителями ДНР и ЛНР

СЕГОДНЯ 17:08 2019-04-24T17:08:37+03:00

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в указе.

В документе отмечается, что решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права. В нем также подчеркивается, что жители ДНР и ЛНР могут подавать заявления о приеме в гражданство РФ в уполномоченные территориальные органы МВД России.

Вместе с заявлениями жители должны предоставить ряд документов и их копии. В частности, речь идет об удостоверении личности, регистрации по месту жительства на соответствующей территории, документе о перемене фамилии, имени и (или) отчества, заключении (расторжении) брака, а также свидетельстве о рождении ребенка, включенного в заявлении о приеме в гражданство. Документы при этом должны быть рассмотрены в срок не более трех месяцев.

Также отмечается, что МВД, МИД, ФСБ, а также Росгвардии и главам регионов, где будут расположены принимающие заявления о приеме в гражданство подразделения, поручено принять меры, направленные на реализацию указа и обеспечить условия для принесения присяги гражданина РФ заявителями. Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Одним из первых указ президента РФ прокомментировал военный публицист Геннадий Дубовой.

- Многие уже утратили веру, но - свершилось! Мы вернулись домой. Пусть пока только малая часть той территории, которая по праву принадлежит русским, но - всему своё время. Разве история завершилась? - сказал Геннадий.

Кроме того, он считает, что получение паспортов радикально изменит ситуацию на фронте.

Добавим, что 29 марта 2019 года в Российской Федерации вступил в силу закон, предоставивший президенту РФ полномочия своим указом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, которые могут претендовать на получение гражданства России по упрощенной схеме. Закон устанавливает порядок подачи соответствующих заявлений иностранцами и перечень необходимых документов, расширяет возможности участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей по упрощенному приобретению российского гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU