Геннадий Дубовой об Указе Путина по получению жителями ЛНР и ДНР упрощенного гражданства РФ: Этот день мы приближали, как могли

Сегодня свершилось долгожданное. Владимир Путин подписал Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке».

О том, какое это значение имеет для дончан, одним из первых рассказал «Комсомолке» военный публицист, воин с позывным «Корреспондент», Геннадий Дубовой:

- После сообщения об Указе Владимира Владимировича о выдаче нам паспортов России телефон мой раскалился добела. Звонят бойцы, одни плачут от радости! Другие поют: "Этот день мы приближали, как могли!" Свершилось! Многие уже утратили веру, но - свершилось! Мы вернулись домой. Пусть пока только малая часть той территории, которая по праву принадлежит русским, но - всему своё время. Разве история завершилась?

Самое примечательное для меня то, что радостная весть пришла в среду Страстной Седмицы, когда Иуда продал и предал Спасителя... И это не случайно: Россия нам и всему миру показала, что своих не бросает.

Получение паспортов радикально изменит ситуацию на фронте.

Во-первых, воодушевление бойцов таково, что никакое превосходство в технике и численности противнику не поможет - он будет разгромлен наголову, если попробует сунуться.

Во-вторых, теперь в случае обстрелов наших позиций и населённых пунктов гибнуть будут РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ, а это приведёт к неизбежному и жёсткому ответу РФ на всех - от военного до экономического - фронтах.

В-третьих, повысится уровень жизни в Республиках, поскольку граждане ЛДНР получат большие возможности в плане трудоустройства и социальных выплат.