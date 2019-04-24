2019-04-24T17:55:20+03:00
Политика

Денис Пушилин прокомментировал указ Владимира Путина об упрощенной процедуре получения гражданства России: «Благодарю за такое важное для наших граждан решение»

Сегодня днем жители республик Донбасса получили приятное известие, которое ждали на протяжении пяти лет.
Никита МАКАРЕНКОВ
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Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал указ Владимира Путина об упрощенной процедуре получения гражданства РоссииГлава ДНР Денис Пушилин прокомментировал указ Владимира Путина об упрощенной процедуре получения гражданства РоссииФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Теперь жители Донецкой и Луганской Народных Республик могут получить российские паспорта по упрощенной схеме.

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал указ Владимира Путина об упрощенной процедуре получения гражданства России.

- Подписание Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа, позволяющего в упрощенном порядке получить гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик российское гражданство – это действительно важнейшая веха в истории наших молодых государств. От лица всех граждан Донецкой Народной Республики я выражаю слова благодарности Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за такое важное для наших граждан решение. Спасибо! – говорится в официальном заявлении Дениса Пушилина.

Глава ДНР добавил, что жители Республики долго ждали этого шага и безмерно рады, что этот день наступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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