Денис Пушилин прокомментировал указ Владимира Путина об упрощенной процедуре получения гражданства России: «Благодарю за такое важное для наших граждан решение»
Теперь жители Донецкой и Луганской Народных Республик могут получить российские паспорта по упрощенной схеме.
Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал указ Владимира Путина об упрощенной процедуре получения гражданства России.
- Подписание Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа, позволяющего в упрощенном порядке получить гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик российское гражданство – это действительно важнейшая веха в истории наших молодых государств. От лица всех граждан Донецкой Народной Республики я выражаю слова благодарности Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за такое важное для наших граждан решение. Спасибо! – говорится в официальном заявлении Дениса Пушилина.
Глава ДНР добавил, что жители Республики долго ждали этого шага и безмерно рады, что этот день наступил.
ИСТОЧНИК KP.RU