Донецкий политолог Кузьменко об Указе Путина по получению жителями ДНР и ЛНР упрощенного гражданства РФ: Донбасс не слили, как мечтали в незалежной

СЕГОДНЯ 17:48 2019-04-24T17:48:11+03:00

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Принятие важнейшего Указа президента РФ, который на Донбассе встретили буквально ликованием, стало главной новостью сегодняшнего дня.

Комментарий "Комсомолке" дал донецкий политолог Дмитрий Кузьменко:

- Пусть это еще не признание государственности, но вполне официальное отделение жителей республик от жителей Украины, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - «Сепары», назло всем патриотам в вышиванках – получили преференцию. Донбасс не слили, как они мечтали, Россия нас не бросила. Жителям территорий, временно подконтрольным Украине – есть о чем задуматься. Пусть медленно, с кровью и потерями, но мы становимся частью Большой России.

Теперь – дело за реализацией данного Указа. Однозначно, сегодняшний день войдет в историю. Теперь дело за малым – справиться официальным структурам с потоком желающих. Уверен, поток будет огромен.

ИСТОЧНИК KP.RU