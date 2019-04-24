2019-04-24T17:48:11+03:00
Политика

Донецкий политолог Кузьменко об Указе Путина по получению жителями ДНР и ЛНР упрощенного гражданства РФ: Донбасс не слили, как мечтали в незалежной

Указ Президента Владимира Путина – важный шаг в становлении ДНР и ЛНР – считает политолог
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Принятие важнейшего Указа президента РФ, который на Донбассе встретили буквально ликованием, стало главной новостью сегодняшнего дняПринятие важнейшего Указа президента РФ, который на Донбассе встретили буквально ликованием, стало главной новостью сегодняшнего дняФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Принятие важнейшего Указа президента РФ, который на Донбассе встретили буквально ликованием, стало главной новостью сегодняшнего дня.

Комментарий "Комсомолке" дал донецкий политолог Дмитрий Кузьменко:

- Пусть это еще не признание государственности, но вполне официальное отделение жителей республик от жителей Украины, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - «Сепары», назло всем патриотам в вышиванках – получили преференцию. Донбасс не слили, как они мечтали, Россия нас не бросила. Жителям территорий, временно подконтрольным Украине – есть о чем задуматься. Пусть медленно, с кровью и потерями, но мы становимся частью Большой России.

Теперь – дело за реализацией данного Указа. Однозначно, сегодняшний день войдет в историю. Теперь дело за малым – справиться официальным структурам с потоком желающих. Уверен, поток будет огромен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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