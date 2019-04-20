23-летняя санинструктор армии ДНР погибла на поле боя, спасая раненных товарищей

В преддверии второго тура выборов президента Украины, во время дебатов кандидатов на пост гаранта конституции, украинские войска пытались проникнуть на территорию Республики в районе поселка Октябрь. Бойцы армии ДНР приняли бой.

Во время перестрелки тяжелые ранения получили двое военнослужащих Народной милиции – командир роты лейтенант Пшеничный и младший сержант Жильцов. Санинструктор Лилия Эгалегердиева бросилась спасать товарищей, увидев, что противник пытается приблизиться к позициям – 23-летняя девушка приняла огонь на себя.

- Переместившись в сторону от места, где находились раненные, Эгалегердиева приняла огонь на себя обстреляв противника из автомата, - рассказали в Народной милиции Республики. - Прицельным огнем она не дала украинским фашистам обойти позицию с фланга. Жизнь санинструктора и бойцов оборвалась после нанесения по позициям массированного огневого удара военными преступниками 79-й бригады ВСУ.

Лилии Эгалегердиевой было 23 года. Фото: vk.com/novnews

В оборонном ведомстве заявили, что две диверсионные группы (по 10-12 человек в каждой) ВСУ начали прорыв на территорию ДНР после ложного заявления украинской стороной о введении в одностороннем порядке режима «Пасхального перемирия».

- Часть сил горе-диверсантов вышла на минное поле. В результате подрыва, трое украинских боевиков погибли, еще двое получили ранения. Под прикрытием артиллерийского огня из орудий 152 миллиметров, а также стрелкового оружия второй ДРГ, противник в бегстве пытался эвакуировать убитых и раненых, - говорят НМ ДНР. - В ходе безрассудной попытки противника занять позиции наших войск его потери составили четверо убитых и пятеро раненых. По состоянию на 19.00 один военнослужащий ВСУ продолжал находиться на месте подрыва.

Народная милиция Донецкой Республики обратилась к международным организациям, действующих на Донбассе, обратить внимание, что факт в очередной раз подтверждает всю лживость и пустоту заявлений украинской стороны о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта.

- В то время, когда Порошенко в Киеве громогласно заявляет о введении в действие «Пасхального перемирия», для того чтобы хоть как-то поднять свой нулевой рейтинг, командование оккупационных войск по его негласному приказу предприняло попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения, - объясняют в оборонном ведомстве. - Действия украинской стороны носят преступный характер и направлены на срыв второго тура выборов на пост президента Украины, в ходе которых победа Петра Порошенко маловероятна.