2019-04-20T12:41:16+03:00
Политика

При попытке прорыва диверсантов ВСУ погибли трое защитников ДНР

Об этом сообщили в Народной милиции Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Среди погибших 23-летняя санинструктор НМ ДНР. Фото: vk.com/novnewСреди погибших 23-летняя санинструктор НМ ДНР. Фото: vk.com/novnew
Изменить размер текста:

После введения Украиной в одностороннем порядке «Пасхального перемирия», диверсанты армии незалежной предприняли попытку прорыва на территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Противник двумя диверсионно-разведывательными группами по 10-12 человек каждая из состава 79-й бригады, предпринял попытку скрытно проникнуть на территорию Республики в районе поселка Октябрь. В ходе выдвижения нашими наблюдателями был обнаружен, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Во время перестрелки тяжелые ранения получили двое военнослужащих Народной милиции – командир роты лейтенант Пшеничный и младший сержант Жильцов. Санинструктор Лилия Эгалегердиева бросилась спасать товарищей, увидев, что противник пытается приблизиться к позициям – приняла огонь на себя.

- Переместившись в сторону от места, где находились раненные, Лилия Эгалегердиева приняла огонь на себя обстреляв противника из автомата, - рассказали в Народной милиции Республики. - Прицельным огнем она не дала украинским фашистам обойти позицию с фланга. Жизнь санинструктора и бойцов оборвалась после нанесения по позициям массированного огневого удара военными преступниками 79-й бригады ВСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На «Саур-Могиле» прошел митинг «От войны до войны»
Власти ЛНР будут бороться за свободу пенсионерки, которой вынесли срок за разговоры по телефону с находящимся на территории Республики сыном
ДНР требует от Украины возврат 98 военнослужащих из плена
ВСУ стянули вооружение к жилым кварталам Донбасса
Сербский актер Гойко Митич встретился с Главой ЛНР Леонидом Пасечником
В Луганске увеличили количество маршрутов к городским кладбищам на Родительский день
Украина в одностороннем порядке ввела в Донбассе «Пасхальное перемирие» и отправила в бой две группы диверсантов
Украинский суд приговорил пенсионерку к тюремному заключению за общение с сыном из ЛНР
В Мариуполе сошел с рельс груженный агломератом поезд
Обстрелы ДНР: ВСУ выпустили по территории Республики 63 боеприпаса
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Под Луганском найден тайник сигарет без акциза на два миллиона рублей
Глава Крыма Сергей Аксенов посетил выставку товаропроизводителей ДНР и оставил отзыв
В Донецкой муздраме разгадали секрет Великого Мага: очередная премьера на Большой сцене
Дарья Морозова: 51 человек погиб, 55 - получили ранения в результате агрессии ВСУ
День Победы 2019: Два бесплатных концерта с песнями военных лет пройдут в филармонии Донецка
Басурин про обстрелы ДНР: За неделю - 91 нарушение режима прекращения огня украинскими боевиками
В результате обстрела украинскими боевиками загорелся дом в Донецке
В школе Авдеевки распылили химическое вещество
Марина Харькова: Война в Донбассе не прекратится при любом раскладе
ДНР и Сирия ведут переговоры о торговых отношениях
Обстрелы ЛНР: ВСУ за сутки четырежды нарушили «режим тишины»