При попытке прорыва диверсантов ВСУ погибли трое защитников ДНР
После введения Украиной в одностороннем порядке «Пасхального перемирия», диверсанты армии незалежной предприняли попытку прорыва на территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
- Противник двумя диверсионно-разведывательными группами по 10-12 человек каждая из состава 79-й бригады, предпринял попытку скрытно проникнуть на территорию Республики в районе поселка Октябрь. В ходе выдвижения нашими наблюдателями был обнаружен, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Во время перестрелки тяжелые ранения получили двое военнослужащих Народной милиции – командир роты лейтенант Пшеничный и младший сержант Жильцов. Санинструктор Лилия Эгалегердиева бросилась спасать товарищей, увидев, что противник пытается приблизиться к позициям – приняла огонь на себя.
- Переместившись в сторону от места, где находились раненные, Лилия Эгалегердиева приняла огонь на себя обстреляв противника из автомата, - рассказали в Народной милиции Республики. - Прицельным огнем она не дала украинским фашистам обойти позицию с фланга. Жизнь санинструктора и бойцов оборвалась после нанесения по позициям массированного огневого удара военными преступниками 79-й бригады ВСУ.
ИСТОЧНИК KP.RU