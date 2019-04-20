2019-04-20T12:33:48+03:00
Политика

Украина в одностороннем порядке ввела в Донбассе «Пасхальное перемирие» и отправила в бой две группы диверсантов

ДРГ ВСУ пытались прорваться на территорию ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ua.newsФото: ua.news
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В оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики заявили, что две диверсионные группы ВСУ (по 10-12 человек в каждой) начали прорыв на территорию ДНР после ложного заявления украинской стороной о введении в одностороннем порядке режима «Пасхального перемирия».

- Часть сил горе-диверсантов вышла на минное поле. В результате подрыва, трое украинских боевиков погибли, еще двое получили ранения, - сообщили в Народной милиции.

В оборонном ведомстве отметили, что под прикрытием артиллерийского огня из орудий 152 миллиметров, а также стрелкового оружия второй ДРГ, противник в бегстве пытался эвакуировать убитых и раненых.

- В ходе безрассудной попытки противника занять позиции наших войск его потери составили четверо убитых и пятеро раненых. По состоянию на 19.00 один военнослужащий ВСУ продолжал находиться на месте подрыва, - добавили в НМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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