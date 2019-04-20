2019-04-20T16:17:02+03:00
Политика

За четыре месяца в результате военных действий в ДНР погиб 47 военнослужащих и 4 мирных жителя

Еще 55 человек получили ранения
Екатерина Сорока
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Только с начала 2019 года Украина нарушила 2 праздничных перемирия приуроченные к празднованию Рождества и 8 Марта. Фото: zn.uaТолько с начала 2019 года Украина нарушила 2 праздничных перемирия приуроченные к празднованию Рождества и 8 Марта. Фото: zn.ua
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С начала 2019 года со стороны ДНР было зафиксировано больше ста случаев смерти и ранений среди военнослужащих и мирных жителей во время обстрелов ВСУ. Об этом 19 апреля сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- С 1 января по 16 апреля 2019 года на территории Донецкой Народной Республики в результате вооружённой агрессии со стороны Украины погиб 51 человек, из которых 47 военнослужащих республики, две гражданских женщины и двое гражданских мужчин, – отметила Дарья Васильевна.

Также она добавила, что представители ДНР уже больше 20 раз пытались прекратить военные действия на Донбассе с помощью праздничных перемирий. На что украинская сторона повторно начинала обстрел населенных пунктов ДНР.

- Всего за пять лет военного конфликта на Донбассе в ДНР погибли четыре тысячи 780 человек, в том числе 81 ребенок, - добавила Дарья Морозова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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