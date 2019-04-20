2019-04-20T15:28:56+03:00
Политика

ВСУ устроили провокацию во время визита в Донбасс замглавы ОБСЕ Марка Этерингтона

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ik.arhano.ruФото: ik.arhano.ru
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Вчера зону проведения операции украинских оккупационных сил посетил заместитель Главы Миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон.

- Для украинского командования стало «доброй» традицией организовывать и проводить громкие провокации в период визита на Донбасс иностранных делегаций, чтобы убедить Запад в сдерживании Украиной мнимой агрессии с Востока и целесообразности выделения украинской армии денежных средств европейских и американских налогоплательщиков, - заявили в Народной милиции ДНР.

В оборонном ведомстве отметили, что первая провокация была связанна с вылазкой ДРГ на Мариупольском направлении, вторая – с глушением беспилотника ОБСЕ.

- В ночь с 18 на 19 апреля маневренные группы, выделенные от 502-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, осуществляли глушение беспилотного летательного аппарата ОБСЕ, - говорят в НМ ДНР. - В результате постановки радиопомех, произошло крушение БПЛА в районе оккупированного украинскими вооруженными формированиями Новгородского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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