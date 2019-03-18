Где можно прогуляться в Донецке: «Комсомолка» составила топ-5 мест

Весна постепенно вступает в свои права, погода старается налаживаться, а это значит, что скоро дончане смогут чаще наслаждаться прогулками по любимому городу. «Комсомолка» пообщалась с жителями Республики и составила топ-5 мест, где можно прогуляться в Донецке.

Когда выглядывает солнышко - Щербакова обретает особенную красотуФото: Алина Ефименко

1. Набережная Кальмиуса

Набережная Кальмиуса, пожалуй, по праву заняла лидирующую позицию в нашем топе. Здесь действительно очень красиво в любое время суток, но особенно прекрасной она становится на рассвете и на закате. По набережной любят гулять пары, семьи с детьми, а ещё — это популярное место для пробежек.

Набережная привлекает и любителей активного отдыха, и тех, кто просто хочет насладиться красивыми видамиФото: Алина Ефименко

— Наша набережная — одно из самых красивых мест в Донецке, именно за это я её так люблю. Частенько выхожу на утреннюю или вечернюю пробежку, но иногда мне достаточно и просто посидеть здесь, на берегу, полюбоваться великолепными видами и подумать о чём-то хорошем. Набережная помогает мне очистить мысли от всего лишнего и успокоить своё настроение, когда в жизни что-то не ладится, — поделилась с нами жительница Донецка Виолетта.

В любую погоду и любое время суток донецкая Набережная остаётся прекраснойФото: Алина Ефименко

Набережная Кальмиуса - одно из самых красивых мест в ДонецкеФото: Алина Ефименко

2. Парк Щербакова

Парк Щербакова обрёл новую волну популярности благодаря праздничным концертам приезжающих знаменитостей. Помимо того, что в обычные дни здесь можно просто отдохнуть от шумного города, в праздники парк встречает всех весельем и громкой музыкой. И не будем забывать про аквапарк, который находится здесь же.

Парк Щербакова не уступает Набережной КальмиусаФото: Алина Ефименко

Помимо прочего, в парке Щербакова есть и аквапаркФото: Алина Ефименко

Вот такой ангел-хранитель встречает гостей паркаФото: Алина Ефименко

В тёплое время года работают аттракционыФото: Алина Ефименко

В плохую погоду здесь можно почувствовать себя, как будто в фильмеФото: Алина Ефименко

— Парк Щербакова — это также одно из моих любимых мест отдыха. Оно прекрасно в любую погоду. И в знойный летний вечер, и холодным таинственным морозным утром. В парке у меня есть много любимых мест, с которыми связаны прекрасные моменты моей жизни. Мне хочется возвращаться туда снова и снова. Прекрасный уголок для души в центре Донецка! — ответила нам журналист Татьяна.

В парке Щербакова можно долго гулять и любоваться красивыми видамиФото: Алина Ефименко

Если дойти до конца парка - можно забыть, что где-то рядом кипит жизньФото: Алина Ефименко

На каждом шагу хочется остановиться и сфотографироватьсяФото: Алина Ефименко

Чтобы обойти весь парк - нужно очень много времениФото: Алина Ефименко

А этот красавец словно надёжно охраняет парк и его окрестностиФото: Алина Ефименко

Даже если зайти в парк ненадолго, потом уже совсем не хочется уходитьФото: Алина Ефименко

3. Бульвар Пушкина

Бульвар Пушкина, наверное, первым возникает в мыслях в ответ на вопрос о месте для прогулки. Многие говорят об особенной атмосфере этого места, мол, здесь можно почувствовать себя настолько же уютно, как у себя дома. А благодаря нескольким детским площадкам, на бульваре можно замечательно отдохнуть и с детьми.

На одноимённом бульваре находится и памятник Александру ПушкинуФото: Алина Ефименко

Кафе, магазины, уютные лавочки - всё это можно найти на бульваре ПушкинаФото: Алина Ефименко

— Бульвар Пушкина содержит множество морально и физически релаксирующих элементов. Летом также можно услышать уличных музыкантов и прочих артистов. Если вдруг нужно после прогулки отправиться куда-то, бульвар Пушкина окружён огромным количеством транспорта, едущего почти во все направления города, — рассказал студент Артём.

На бульваре можно не только отдохнуть и развлечься, но и узнать об истории ДонецкаФото: Алина Ефименко

По бульвару Пушкина тоже можно довольно долго гулять, и уходить тоже никак не хочетсяФото: Алина Ефименко

4. Парк Ленинского Комсомола

Парк Ленинского Комсомола радует глаз множеством красивых мест для съёмки фотографий, и в первую очередь сюда привлекает людей находящаяся совсем рядом «Донбасс Арена» — даже сейчас, когда там не проводятся футбольные матчи. Также этот парк отлично подходит для отдыха с детьми, так как здесь есть детская площадка, а недалеко — «Поляна Сказок».

Парк Ленинского Комсомола не сдаёт позиций и сохраняет любовь дончанФото: Алина Ефименко

Вот таких забавных зайчиков и других животных можно здесь увидетьФото: Алина Ефименко

Мост дружбы - излюбленное место влюблённых пар, которые оставляют здесь замочки со своими именамиФото: Алина Ефименко

— В летнее время в этом парке очень много зелени и в целом очень красиво. Здесь можно увидеть рыбок в искусственных речках. Ещё там есть верёвочный парк с несколькими «трассами». Некоторые невысокие ориентированы на детей. На пруду, слева от «Донбасс Арены» в тёплые времена плавают уточки. И вокруг этого пруда можно посидеть на травке. Там же иногда, но реже чем на Пушкина, можно встретить музыкантов, — отметил житель Донецка Владимир.

Сверху можно охватить взглядом весь паркФото: Алина Ефименко

В парке Ленинского Комсомола тоже очень красивоФото: Алина Ефименко

Гулять, отдыхать и фотографироваться - парк идеально подходит для этогоФото: Алина Ефименко

5. Парк кованых фигур

Парк кованых фигур — одна из уникальных достопримечательностей Донецка. Кроме уютного спокойного отдыха, здесь можно полюбоваться на творения мастеров кузнечного дела. Дончане отмечают неповторимую атмосферу этого места, пронизанную таинственностью и особым колоритом, что помогает также плодотворно заниматься творчеством.

Особая атмосфера делает парк кованых фигур поистине уникальным местомФото: Алина Ефименко

— У меня с этим местом связаны хорошие воспоминания. И вообще, особое отношение у меня к нему появилось после фестиваля кузнечества в прошлом году. Меня так сильно впечатлил фестиваль, что и сам парк до сих пор вызывает какой-то трепет в душе. Это место не может не вызывать чувства гордости за Донецк и мне всегда приятно, когда люди из других городов, которые бывали в Донецке, говорят много хороших вещей о нашем уникальном Парке кованых фигур, — подчеркнула студентка Ольга.

Каждый найдёт здесь то, что понравится именно емуФото: Алина Ефименко

Наш любимый Донецк полон красивых мест, где можно погулять и отдохнуть. Это и центральные улицы со множеством магазинов, и уютные скверы, и Донецкий ботанический сад, позволяющий словно перенестись в другой мир. Главное — уметь видеть красоту вокруг себя и делиться своими эмоциями с окружающими.