2018-09-22T18:24:19+03:00
Звезды

Юбилейный XX фестиваль кузнечного мастерства «Парк кованых фигур 2018» - главное культурное событие донецкой осени

Корреспондент «Комсомольской правды» стал свидетелем древнего свадебного обряда
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Кузнец Виктор Бурдук проводит старинный свадебный обряд для молодоженов Дмитрия и Ирины Грыцышиных.Кузнец Виктор Бурдук проводит старинный свадебный обряд для молодоженов Дмитрия и Ирины Грыцышиных.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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В этом году субботний день 22 сентября выдался как по заказу – солнечным и ясным. Кажется, весь Донецк устремился в Парк кованых фигур на фестиваль кузнечного мастерства, который по праву можно назвать главным событием донецкой осени.

Парк кованых фигур уникален и является визитной карточкой Донецка. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Парк кованых фигур уникален и является визитной карточкой Донецка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Здесь найдется чем увлечь любого: от мала до велика. Мастер-классы по кузнечному делу, выступление донецких рок-групп, рыцарские поединки, аллеи мастеров hand-made, где есть все, чего душа пожелает, отдельно медовая аллея.

Кузнец из Луганска - Владимир Смелянский за работой. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Кузнец из Луганска - Владимир Смелянский за работой.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мастер-класс от луганских кузнецов. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мастер-класс от луганских кузнецов.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Традиционное казацкое угощение. Даже вдыхать эти ароматы опасно для фигуры. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Традиционное казацкое угощение. Даже вдыхать эти ароматы опасно для фигуры.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Но самое главное событие происходит в глубине парка, возле беседки влюбленных. Там несколько кузнецов собирают обыденную часовню святых Космы и Дамиана. Пока это разрозненные детали, но буквально на глазах дончан создается новое творение Парка. Обещают управиться к 17.00, именно в это время часовню презентуют дончанам и обязательно освятят.

Иконы для будущей часовни. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Иконы для будущей часовни.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Кстати, идея создания часовни принадлежит донецкому богатырю, мировому рекордсмену по поднятию тяжестей Дмитрию Халаджи. Она изготовлена по эскизам известного кузнеца из Санкт-Петербурга Владимира Сохоневича и составляет в высоту 4,5 метра!

Среди мужчин, работающих сваркой, замечаю единственную женщину.

- Вы тоже кузнец? – спрашиваю ее удивленно.

- Нет, что вы?! – смеется Наталья. – Я – маляр. В мои обязанности входит затонировать часовню. А еще нужно будет вскрыть иконы.

Наталья - участник создания обыденной часовни. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Наталья - участник создания обыденной часовни.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Иконы уже приготовлены, они будут крепиться на стене из переплетенных ветвей калины, образуя иконостас. К работникам подходит главный кузнец Донецка, создатель Парка кованых фигур и организатор фестиваля – Виктор Бурдук, дает какие-то наставления.

Виктор Бурдук успевает везде: и молодых поздравить, и часовню возводить. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Виктор Бурдук успевает везде: и молодых поздравить, и часовню возводить.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Виктор Иванович, работа выглядит эпохально, - признаюсь я.

- Очень надеемся, что дончанам понравится! – говорит мастер. – Здесь будут проходить молебны. А ухаживать за часовней будет приход храма Андрея Первозванного.

Одна из самых красивых традиций праздника – свадебный обряд. Исполняется он традиционно Виктором Бурдуком. Так издревле было на земле русской, где в селах кузнец почитался довольно высоко, а в маленьких селениях, где не было священника, он даже мог выполнять его миссию и обручать молодых.

Так делают оберег для молодых - красно солнышко. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Так делают оберег для молодых - красно солнышко.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Людская толпа расступилась перед молодоженами – Ирина и Дмитрий Грыцышины стали настоящими героями фестиваля. Сначала молодые с закрытыми глазами вытащили из рукавиц кузнеца кованые сердечки: Ире досталось маленькое, изящное, Диме – побольше, как главе семьи.

Сегодня Ирина и Дмитрий в центре внимания. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня Ирина и Дмитрий в центре внимания.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Виктор Бурдук с помощником выковали для молодых оберег – красно солнышко, на котором выбили их инициалы и дату росписи. Затем оберег раскалили в огне, по поверью, вся нечистая сила исчезает в этом жаре, после чего красно солнышко окунули в воду, чтобы семья молодых была крепкой и дружной. Пришлось и жениху поработать молотом под аплодисменты зрителей. А в завершение обряда молодожены и кузнец выпили из кованых чарок. И под крики «Горько!» молодые поцеловались.

Горько! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Горько!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А дончан ждали еще сюрпризы - выступления рыцарей, силовое шоу нашего знаменитого земляка, которого еще называют человеком-Халком, Дмитрия Халаджи и многое другое.

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