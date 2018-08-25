День города и День шахтера 2018: Как прошла большая выставка цветов на бульваре Пушкина

СЕГОДНЯ 18:47 2018-08-25T18:48:46+03:00

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В Донецке проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню шахтера. Традиционно одним из основных мест, где идет празднование, стал бульвар Пушкина. В полдень там начался самый настоящий праздник красоты и труда! На участке бульвара между проспектами Комсомольский и Маяковского расположились прекрасные цветочные композиции, от которых невозможно было оторвать глаз!

«Красота спасет мир!» - такое название носит праздничная выставка цветов, которую подготовили все районы столицы Донецка. Можно с уверенностью сказать, что цветочные композиции были сделаны не просто качественно и профессионально, но и с любовью. Цветы радовали посетителей и дарили им веру в светлое будущее!

Всего цветочных композиций девять. Каждый район столицы Республики сотворил свой особенный цветочный мир. Композиции различались не только своим внешним видом, но и своеобразными духовными посылами, которые мастера постарались передать через пестрые декоративные растения.

- Ворошиловский район поздравляет дончан с Днем города и Днем шахтера и дарит всем увлекательную прогулку по сказочному Лукоморью. Она придется по душе и детям, и взрослым! С помощью таких замечательных цветов как цинерарии, катарантусы и петунии мы смогли сделать небольшой уголок радости и сказки. Создавалась наша цветочная композиция в сжатые сроки. Ее заключительный этап проходил в течение одного дня. Результат превзошел все наши ожидания! – рассказала «Комсомолке» одна из участниц создания цветочной композиции от Ворошиловского района Валентина.

Каждая композиция уникальна и прекрасна по-своему. Многие из них включают в себя самые настоящие цветочные «статуи». Тут и корабль Алые паруса, и большой мяч, и вечнозеленое футбольное поле, и огромный зонтик, достойный самой настоящей модницы! Кстати, о моде. На выставке можно найти и самые настоящие вечерние платья из цветов. Иметь такие хотела бы каждая девчонка!

От «мирных районов» города, которые подарили дончанам самые настоящие сказочные композиции, не отстают и прифронтовые районы Донецка. Киевский район столицы подарил гостям выставки цветочную эмблему основной и самой почетной профессии на Донбассе. Шахтер из чернобривцев стал самым любимым местом для селфи и семейного фото.

Не уступает Киевскому и Куйбышевский район Донецка. Цветочная композиция, которую создали озеленители района, восхитила гостей выставки своей оригинальной планировкой. Огромная палитра художника из живых цветов и садовые инструменты – таким оригинальным способом было показано стремление к красоте в своем городе и повседневной жизни.

- С помощью нашей цветочной композиции мы решили показать свое стремление к красоте. С помощью садовых инструментов, которые составляют ее центральную часть, мы ежедневно несем красоту в наш город. На заднем фоне композиции можно увидеть рисунки, которые создавали детки из детского дома нашего района. Мы надеемся, что наша композиция понравилась жителям и гостям нашего города! – поделилась с «Комсомолкой» главный бухгалтер Куйбышевского «Зеленстроя» Лариса Викторовна.

Дончане и гости города были в восторге от цветочной выставки и делали фото на память около прекрасных цветов. Посетил мероприятие и и. о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин. Выставка удалась «на славу»!