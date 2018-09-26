2018-09-26T21:00:43+03:00
Спорт

«Донбасс-арена» примет матч сборных ДНР и Абхазии

Футбольный турнир международного уровня запланирован на май 2019 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Восстановление «Донбасс Арены» после обстрелов продолжаетсяВосстановление «Донбасс Арены» после обстрелов продолжаетсяФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В мае 2019 года в Донецке на стадионе «Донбасс Арена» состоится товарищеский матч между сборными ДНР и Абхазии . Это будет первая игра на главном стадионе шахтерской столицы с начала боевых действий. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам встречи с представителями Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA), находящимися с рабочей поездкой в Донецке.

Пушилин поблагодарил иностранных гостей за приезд в ДНР и заверил, что руководство страны окажет всестороннюю поддержку в организации чемпионата.

- Ваш приезд – это проявление доброй воли и смелый поступок. Футбольные соревнования под эгидой ConIFA – это возможность заявить на весь мир о свободе и независимости ДНР, - сказал врио Главы ДНР.

- Мы ждем этого с нетерпением. Донецк заслуживает проведения такого уровня матча, - сообщил президент ConIFA Пер Андерс Блинд.

Кстати, сборная Абхазии - действующий чемпион мира по версии ConIFA.

ConIFA был создан в 2013 году с целью объединения сборных стран, которые официально не были включены в состав Международной федерации футбола (FIFA). Участниками чемпионатов, организованных данной ассоциацией, становятся зачастую непризнанные государства и автономии внутри признанных государств. На сегодня конфедерация насчитывает более 40 членов. В ее состав входят Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Монако, Тибет, Гренландия, Лапландия и другие. В 2016 году футбольный союз Донецкой Народной Республики был также включен в состав Конфедерации.

Делегация ConIFA посетила первый матч Кубка чемпионов Донбасса-2018 по футболу, который состоялся в Донецке на стадионе «Металлург» 26 сентября. В розыгрыше Кубка принимают участие чемпионы ДНР и ЛНР по футболу 2017 года ФК «Победа» (Донецк) и ФК «Далевец» (Луганск). Второй матч примет Луганск 3 октября.

В ходе визита гости посетили республиканский спорткомплекс «Олимпийский», стадион «Донбасс Арена» и спорткомплекс «Кировец». Еще делегация возложила цветы к месту гибели первого Главы ДНР Александра Захарченко. Гостей сопровождали министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков и президент Футбольного союза Республики Игорь Петров.

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