«Путь Визенталь»: За лицемерными переживаниями о жителях Донбасса Украина скрывает подготовку к решительному броску армии с выходом на границу с Россией

После захвата границы с Россией Зеленский может превратить территорию республик в большой концлагерь. Фото: ОПУ

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о том, что жителям Донбасса не стоит верить в искренность заявлений Киева.

НУЖЕН «ХЕРОЙ» ДЛЯ ВОЙНЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА

Не выходит у Зеленского каменный цветок: националисты перемирие не соблюдают, депутаты не слушаются, бывший благодетель готовит импичмент, а хозяева за океаном сцепились мертвой хваткой.

- Можно было бы пожалеть мальчика, но сам виноват. Мы – предупреждали. И, как говорил один из величайших ораторов укропской современности: Зе сам «окрасил себя в те цвета, которые окрасил». И уже совсем не за горами тот час, когда Зеленский сам станет «папередником» (предшественником нового президента). А сменит его, уверен, нацист и убийца Виталий Маркив. Или вы думаете, зря британцы итальянскому суду руки выкручивали? Там доказательства железобетонные были. Но… Новым хозяевам незалежной понадобился новый «херой». И синьоры были вынуждены подчиниться сэрам. Так что ждем в ближайшее время на Украине нацистский переворот: роли расписаны и отрепетированы, актеры готовы и занавес вот-вот откроется, - считает Виталий Киселев.

Зеленский и Порошенко не оправдали надежд своих хозяев. Их главной задачей было втягивание в конфликт в Донбассе Российской Федерации. А еще лучше – полноценная война между Москвой и Киевом. Но кондитер и клоун не лишены инстинкта самосохранения. В отличие от них Маркив может действовать по заветам Бандеры. До последнего украинца. И англичане прекрасно об этом знают. И на это рассчитывают.

- Украина не хочет и не будет мириться. Все шаманские танцы зеленских, кучм, кравчуков и прочих лиц с пониженной социальной ответственностью - не более чем попытка затянуть время. И подготовиться к броску армии с выходом на границу с Россией. Все так называемые «переживания» Киева о жителях Донбасса – не более чем лицемерие и притворство. Если бы действительно переживали – не стреляли бы. И не блокировали. А теперь еще грозят жителям Донбасса пожизненным заключением, - отмечает ведущий передачи.

Оказывается руководство СБУ дало распоряжение квалифицировать уголовные дела по выходцам из ЛНР и ДНР исключительно по статье 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Причем, это касается не только возбуждаемых, но и уже расследуемых дел.

- Всем гражданам, которых уже задержали и обвинили в связях с ополчением или госструктурами республик Донбасса, изменят или уже изменили обвинение: с создания террористической группы на покушение на территориальную целостность. С максимальным наказанием в виде пожизненного лишения свободы. Вот такая «доброта по-украински», -подчеркивает Виталий Киселев.

На Украине для ВСУ будут выпускать турецкие оперативно-тактические беспилотники «Bayraktar TB2». Фото: ОПУ

ТУРЕЦКИЕ БЕСПИЛОТНИКИ ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ

Тем временем, на бывшей гордости советского авиастроения – заводе «Антонов» - Зеленский и компания планируют организовать совместное производство турецких оперативно-тактических беспилотников «Bayraktar TB2». По уточненным данным, Киев надеется получить в рамках СП и передать на вооружение ВСУ сорок восемь аппаратов. При этом в Киеве хотят изменить комплектацию БПЛА, что позволит снизить стоимость украинских «Байрактаров» на 35%. И даже есть планы на экспорт.

- Уверен, что все это обернется очередным «распилом» и громкими скандалами. Как показывает предыдущий опыт, на Украине растеряли компетенции и самостоятельно ничего, кроме как испортить исходный образец, уже не могут. Ни с копированием, ни с ремонтом. Это знают даже в Турции. И просто зарабатывают на Украине деньги, – считает ведущий передачи «Путь Визенталь».

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