«Путь Визенталь»: От украинских «растяжек» и «лепестков» с начала года пострадало больше двухсот мирных жителей Луганщины

Украинские военные ведут себя в Донбассе, как оккупанты. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о неминуемости наказания для украинских нацистов за преступления в Донбассе.

ЗАГАДИЛИ ЗЕМЛЮ СОТНЯМИ ТЫСЯЧ МИН

76 лет назад Красная Армия принесла Украине - многострадальной русской земле - свободу от немецко-фашистских захватчиков и их европейских союзников.

- А после была додавлена и бандеровская сволочь. История обязательно повторится. И в русских Слобожанщине, Малороссии, Подолье, Волыни, Новороссии воцарится мир. Даже в Галиции и Закарпатье. И точно также вычистим все от нацистов. Нет, даже лучше: наши информационные базы куда полнее, а бандеровцы всех мастей и просто военные преступники сами лезут в списки. Как говориться, фиксируй – не хочу, - делится планами Виталий Киселев.

Но это – задел на будущее. А пока следователи Генеральной прокуратуры ЛНР продолжают объезд жителей прифронтовых поселков. Помогают составлять жалобы на Украину в международные инстанции и фиксируют преступления украинских бандитов. Только за этот год зафиксировано более 300 новых эпизодов.

- У кого-то повредили дом, кто-то получил ранение при обстреле, а кто-то подорвался на украинской растяжке – мы фиксируем все. И за все выставим счет. Точно также это касается и преступлений, совершенных украинскими нацистами на временно оккупированной территории Республики. От бессудных убийств – до вымогательства на блокпостах. Но особо тщательно мы будем разбираться с украинскими саперами. Эти сволочи загадили нашу землю сотнями тысяч мин. Без всякой системы и карт, как черт на душу положит. Без предупредительных знаков. Часто – на привычных маршрутах местных жителей, - отмечает ведущий передачи.

Только с начала этого года от украинских «растяжек», «лепестков» и прочей гадости пострадало более двухсот мирных жителей.

- Мы обязательно навестим их после освобождения, а следователи приобщат показания к ранее возбужденному уголовному делу. Все – для трибунала над украинской нацистской сволочью, - говорит Виталий Киселев.

Украинские саперы часто не ставят предупреждающих табличек о минировании. Фото: Пресс-центр штаба ООС

ОЧЕРЕДНОЙ ШАНС НА МИР

Тем временем, у Киева появился очередной шанс закончить конфликт в Донбассе миром.

- Вы же об этом кричите изо всех своих утюгов? Мы ждем от вас реального плана выполнения вами Минских соглашений – как вы и обещали на последней встрече Контактной группы. Так что все в ваших руках. Хотя, будем реалистами: киевские марионетки могут только обещать. Решения за них принимают другие. Раньше – американцы. Сейчас в большей степени – англичане. Задача номер один и у тех, и у других – гадить России. Что они и делают, в том числе, и руками своих киевских марионеток, - подчеркивает ведущий передачи «Путь Визенталь».

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