«Путь Визенталь»: Киев устраивает на границе Донбасса с Россией тренировки по «деблокированию» украинских пограничников

В Киеве придумали историю, как мирные жители «заблокировали» украинских пограничников. Фото: ГПСУ

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о новых провокациях Киева в Донбассе. В частности, о целях учений в подконтрольном Украине Меловом, который находится на границе Луганщины с Россией.

- Как не назвать оккупантами тех, кто лицемерно называет жителей Донбасса своими гражданами, а после организовывает им экономическую, водную и прочие блокады? Кто, как не оккупанты, под видом «борьбы с терроризмом» лишают миллионы граждан их основных конституционных прав: выбирать и быть избранным, на неприкосновенность частной жизни и жилища, на труд, на социальную защиту и медицинскую помощь, на использование родного языка? – задается вопросами Виталий Киселев.

Он отмечает, что оккупационная власть держится исключительно на страхе. Поэтому и запугивает, организовывает провокации. Прикрывая их фиговым листочком учений.

- Недавно украинские вояки тренировались деблокировать погранотдел, который находится в Меловом. Это граница с Россией подконтрольной Киеву Луганщины. Здесь находится крупный пункт пропуска. Погранотдел якобы заблокировали сотня гражданских и два десятка вооруженных людей без знаков отличия. Причем, блокировщики даже использовали беспилотник типа «Фантом-4», - рассказывает ведущий передачи.

К учениям также привлекли пограничников из отделов «Марковка» и «Беловодск», которые должны были прикрывать границу, а задача по деблокированию была поставлена 108-му и 109-му батальонам территориальной обороны (есть на Украине и такие формирования!) и погранкомендатуре «Старобельск».

- У меня вопрос к авторам легенды этих учений. Точнее, вопросов много, но этот главный: вы с Луны свалились? Или работаете «для галочки»? Ваш сценарий взят из 2014 года. И в современных реалиях — это не более чем плохо замаскированная тренировка карателей-оккупантов. Кем вы, собственно, и являетесь, – отмечает ведущий передачи «Путь Визенталь».

Кстати, многие руководители Украины в последнее время часто предаются словесным изыскам, говоря, как они будут устраивать жизнь в ДНР и ЛНР, когда туда зайдут украинские войска. Возможно, что пограничники уже тренируются в ожидании подобных событий. Да только зря.

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