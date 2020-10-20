«Путь Визенталь»: Как в СБУ вербуют стариков из республик Донбасса, которые получают пенсии на Украине

Для стариков из ЛНР коронавирус и другие запреты - не преграда на пути к получению заслуженной пенсии. Фото: ГМ «Пролиска»

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о том, как в СБУ вербуют стариков из республик Донбасса, которые получают пенсии на Украине.

НАШИ ЛЮДИ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Генеральная прокуратура ЛНР вскрыла факт системных попыток СБУ вербовки пенсионеров – жителей ЛНР. Схема проста: блокировались банковские карты тем, кто более трех месяцев не пользовался деньгами на счете. Снять ограничения можно только лишь приехав лично в банк.

- А уж там наших стариков поджидали СБУшники и «крутили» по полной программе. Некоторых тормозили прямо на КПП в Станице Луганской и пытались вербовать уже там. Практически всегда формально успешно - угрожать людям эти мясники научились мастерски. Но и наши люди не лыком шиты. Практически все сразу же идут в родные органы. «Шпионаж» - нехорошая статья с большими сроками, до двадцати лет. А зачем людям лишние проблемы? – рассказывает Виталий Киселев.

Он подчеркивает, что в ЛНР прекрасно осведомлены о тех, кто отвечает за вербовку и кто непосредственно портит нервы старикам.

- Мы эту информацию храним, и придет время – обязательно предъявим лично, - говорит ведущий передачи.

ЖАДНОСТЬ – ЭТО ПЛОХО

Жадность сгубила украинских военных. Прикрывая свои грехи по продаже оружия и снаряжения, вырубке лесов и подготовке новых участков горельника, эти придурки чуть не сожгли себя и всю подконтрольную Киеву часть Луганщины. А заодно остались без минного прикрытия. Мало того, что от жара сдетонировали обычные мины, так еще и погорели провода управления системы противотанковых фугасов.

- В полосе обороны 35-й бригады морской пехоты образовались бреши, достаточные для развернутой атаки танкового батальона. Теперь первую и вторую роты 18-го батальона морпехов спасают от перспективы отправиться к Бандере только действующее перемирие и относительно примерное поведение. Так что, сидите смирно – и даст Бог, останетесь живы, - предупреждает Виталий Киселев.

Кстати, свое предупреждение от высших сил уже получили два лейтенанта 56-й мотопехотной бригады вместе с высокопоставленным диверсантом из центра спецопераций «Восток» ССО ВСУ. «Предупреждение» состоялось 23 сентября на позициях 23-го мотопехотного батальона - на взводном опорном пункте «Ибица», что юго-восточнее Песок на окраине Донецка. Командир разведвзвода лейтенант Семикин и командир мехроты лейтенант Сливчук сопровождали высокопоставленного диверсанта. Он должен был оценить обстановку на опорном пункте и уточнить позиции защитников Донбасса.

- Но вместо рекогносцировки пришлось организовывать спасательную операцию. А все потому, что в свое время в батальоне при ротации пожадничали купить у сменяемых карту минных полей. Вот и получили ЧП на своей же растяжке. А ведь и надо было всего лишь в детстве не шастать по подвалам, а смотреть хорошие русские мультфильмы студии «Киевнаучфильм». Тот же «Остров сокровищ». Там даже песенка есть о том, что жадность – это плохо! – отмечает ведущий передачи «Путь Визенталь».

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