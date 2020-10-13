«Путь Визенталь»: «Челноки» избили пьяного украинского пограничника, который потребовал большую мзду на пункте пропуска «Станица Луганская»

Украинский пограничник решил обложить дополнительной данью местных «челноков». Фото: ГПСУ

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о том, к чему приводит жадность и тупость украинских военных.

ПОЖАРЫ УСТРОИЛИ ВОЕННЫЕ, КОТОРЫЕ РУБИЛИ ЛЕС

- Жадность и тупость – главные национальные черты «свидомитов», - отмечает Виталий Киселев. - Украинские военные хотели прикрыть незаконную вырубку леса в Новоайдарском лесничестве, а заодно добыть немного горельника – и чуть не сожгли все. Классические оккупанты! Мол, после нас – хоть потоп. Теперь думают, как нажиться на восстановлении.

Как итог: от масштабных пожаров на подконтрольной Украине Луганщине пострадали почти 500 жилых домов и более 1800 хозпостроек, погибли 11 человек, 18 травмированы.

- Что это, как не теракт и продолжение политики геноцида народа Донбасса? Поэтому организаторы лесных и степных пожаров будут установлены и обязательно в будущем понесут заслуженной наказание наряду с украинскими военными преступниками. Спросим сполна! – подчеркивает ведущий передачи.

Огненный смерч оставил пепелище на месте домов жителей подконтрольной Украине Луганщины. Фото: ЛугОГА

И ТОГДА ПОГРАНИЧНИК ЯРОСЛАВ СТАЛ ПАЛИТЬ ИЗ ПИСТОЛЕТА

- «ВКонтакте» пришла жалоба на пограничников украинского пункта пропуска «Станица Луганская». К сожалению, жалоба уже стандартная: грубость, хамство и поборы за провоз вещей. Больше остальных жалуются на некоего Ярослава. Пишут, полный отморозок! Решил, что поймал Бога за бороду и самочинно обложил дополнительной данью местных «челноков». Это к той, что уже существует, - сообщает Виталий Киселев.

Полученные деньги пограничник Ярослав проматывает в станичных кабаках, несколько раз задерживался военными патрулями в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. При этом был с табельным оружием. Но всегда откупался. Недавно, после одной из таких «встреч» Ярославу пришлось раскошелиться на семь тысяч гривен – практически все, что было с собой на тот момент.

- Но вместо того, чтобы пойти спать, этот ублюдок пошел на КПП и прицепился к группе «челноков». Мол, «надо оплатить проход».

«Челноки», разумеется, его послали, так как уже заплатили дежурной смене. Тогда Ярослав достал пистолет и несколько раз пальнул в воздух. За что и поплатился: отделали его «челноки» знатно. Хохлома да и только. Кстати, сослуживцы Ярослава из дежурной смены на процесс «росписи» отреагировали вяло. А точнее, вообще никак. «Скорую» вызвала пенсионерка из очереди. Вот такая история, – рассказывает ведущий передачи «Путь Визенталь».

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