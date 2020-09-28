«Путь Визенталь»: Как украинская армия использует перемирие в Донбассе для подготовки к наступлению

Владимир Зеленский в минувшую субботу почему-то внимательно рассматривал позиции защитников ДНР под Горловкой. Фото: ОПУ

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о том, каким образом украинская армия готовится к масштабному наступлению в Донбассе.

ЧУДО-ВИНТОВКУ СДЕЛАЛИ ИЗ СОВЕТСКОГО ПУЛЕМЕТА

- Украинские военные сейчас ударными темпами проводят полигонные испытания своей новой «вундервафли»: крупнокалиберной снайперской винтовки Snipex 14,5. Авторство этого уродца принадлежит украинскому ХАДО-холдингу. Помните, такое масло моторное делал средней паршивости? Ну так вот, эти химики-недоучки решили заняться стрелковым оружием. И не просто стрелковым, а снайперским. И не просто снайперским, а крупнокалиберным. Вершина вершин, так сказать, - говорит Виталий Киселев.

ВСУ как воздух нужна мощная и сверхдальнобойная винтовка: против легких броневиков, грузовиков, легковых авто. Идеальное оружие для провокаций: и в Минские соглашения вписывается, и дальность прямого выстрела, как у пушки. Так на свет и появилась Snipex 14,5.

- Только не думайте, что это что-то новое. Основные составляющие – патрон и ствол – советские от пулемета КПВ (крупнокалиберный пулемет Владимирова). Там на стволе даже раструб пламегасителя остался. Автоматика (винтовка самозарядная) тоже от этого пулемета. В общем, взяли пулемет, приделали рукоятку по схеме булл-пап, сошки, к затвору рукоятку перезарядки приварили – и все это кожухом закрыли. Я не представляю даже, какую цену они заломят за этот свой «новодел». Хотя, если поделятся с генералами… - отмечает ведущий передачи.

Такая чудо-винтовка получилась у химиков из ХАДО. Фото: ХАДО

УЧАТСЯ ШТУРМОВАТЬ ГОРОДА

Украинские военные не хотят мириться и готовят наступление. Именно с этой целью укропы усиленно пополняют личным составом и вооружениями свои наиболее боеспособные соединения. По сведениям из украинского минобороны стало известно, что сейчас в целом ряде бригад ВСУ ведутся мероприятия по доведению списочного состава «пушечного мяса» до уровня не ниже семидесяти процентов.

- Да, именно «пушечного мяса», поскольку основная часть пополнения должна поступить в боевые расчёты подразделений. Грубо говоря, гребут сейчас всех тыловых крыс на передовую. Сами понимаете, какого уровня вояки. Точно так же понимаете, что «на передок» их отправляют не борщ варить и солярку тырить, - подчеркивает Виталий Киселев.

Он отмечает, что речь идет о десятке бригад ВСУ: механизированных, горно-штурмовых, мотопехотных и артиллерийских. Информацию об усилении боевых расчетов этих соединений подтвердил и начальник штаба оперативного командования «Север» генерал Петр Ромыгайло. Он разослал всем подчиненным военкомам и командирам частей приказ: начиная с сентября и до конца года всех кандидатов на военную службу по контракту в первую очередь направлять в войсковые части приоритетного комплектования. Речь идет о частях оперативных командований «Север» и «Восток», а также десантно-штурмовых войсках и силах спецопераций.

- Слышите: в первую очередь! Мало? С 22 по 25 сентября под Харьковом на базе 92-й отдельной механизированной бригады прошли командно-штабные учения с обозначением действий войск личным составом. Учились перегруппировке для ведения наступления в городской местности, переходу в наступление в условиях непосредственного столкновения с противником. Кроме того, учились занимать выгодные рубежи и переходить к обороне, - делится сведениями ведущий передачи.

ЗРЕЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

- А сейчас предупреждение лично для Зеленского: надо было сразу после выборов, на пике популярности, решать и с Порошенко, и с нацистами. А теперь – поезд ушел. И готовится прийти новый. Под названием «государственный переворот». Да, Володя, да - нацыки готовят тебя на выход. И запасаются оружием и боеприпасами. Им нужен полностью свой «фюрер», - сообщает Виталий Киселев.

Где брать эти оружие и боеприпасы? Разумеется, в зоне ООС в Донбассе.

- Ты же не лох, приезжал, видел, сколько тут его – от Красной Таловки до Мариуполя. И нацыков везде хватает. Один полк «Азов» чего стоит. От них, похоже, и прилетит, - отмечает Киселев.

По сведениям от проверенных источников в Госпогранслужбе, недавно на участке так называемого Донецкого погранотряда был обнаружен тайник с боеприпасами. Произошло это во время осмотра брошенных зданий в селе Бердянское, что на восточной окраине Мариуполя.

- Схрон, на самом деле, небольшой. Но узкоспециализированный: одного только пороха – в пакетах или гранулах – более пятнадцати с половиной килограммов. Да еще килограммовое самодельное взрывное устройство и 15 взрывателей для реактивных гранат. Так, что, Зеленский, пора тебе готовить три конверта. Если успеешь, – предупреждает ведущий передачи «Путь Визенталь».

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