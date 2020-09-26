Зеленский приехал: Украинские военные не случайно подожгли дома жителей Горловки

Владимир Зеленский посетил пункт пропуска «Майорское» под Горловкой в то время, как рядом в поселке Доломитное догорали дома. Фото: ОПУ

Сегодня, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский после посещения места катастрофы самолета АН-26 в Харьковской области отправился в подконтрольную Киеву Донецкую область. Побывал он, в частности, на пункте пропуска «Майорское» под Горловкой.

А перед приездом президента украинские военные из 24-й отдельной механизированной бригады устроили массированный обстрел из стрелкового оружия, подствольных гранатометов и даже минометов горловского поселка Доломитное. В итоге там загорелось более десятка домостроений, выгорели гектары леса и сухостоя.

Что характерно – после этого Владимир Зеленский собрал руководителей силовиков и представителей украинской делегации в Контактной группе. И рассуждал о мирном процессе в Донбассе. Вместо разбирательства с теми, кто устроил провокацию. Ну, прямо, как струс какой-то!

Может быть, поэтому верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Борель и президент Европейского совета Шарль Мишель неожиданно отменили свой визит в Донбасс, запланированный на сегодня?

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