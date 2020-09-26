В горловском поселке Доломитное загорелись несколько домов после обстрела из миномета ВСУ

Украинские военные применили миномет при обстреле Горловки. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В горловском поселке Доломитное загорелись несколько домов после обстрела из минометов ВСУ

- В Доломитном горят 2 дома по улице Железнодорожная. Приблизительно – 30 квадратных метров, четыре хозпостройки, сухостой на площади 4 га, деревья на площади 2 га. У сотрудников МЧС нет возможности для подъезда. Количество поврежденных домостроений уточняется, - сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

Украинские военные сегодня целый день стреляют по прифронтовому поселку. По данным Управления Народной милиции ДНР, огонь ведется с позиций 2-го батальона 24 отдельной механизированной бригады. Начиная с 11.35 по Доломитному было сделано 40 выстрелов из стрелкового оружия, выпущено 2 гранаты из подствольного гранатомета. А в 13.35 в поселке упали две 82-миллиметровые мины.

Кстати, сегодня собирались приехать в Донбасс верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Борель и президент Европейского совета Шарль Мишель. Чтобы посмотреть, как соблюдается «режим тишины». Но в последний момент визит отменили.

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