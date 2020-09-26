Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

В горловском поселке Доломитное загорелись несколько домов после обстрела из миномета ВСУ

Украинские военные сегодня целый день стреляют по прифронтовому поселку
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Украинские военные применили миномет при обстреле Горловки. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские военные применили миномет при обстреле Горловки. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В горловском поселке Доломитное загорелись несколько домов после обстрела из минометов ВСУ

- В Доломитном горят 2 дома по улице Железнодорожная. Приблизительно – 30 квадратных метров, четыре хозпостройки, сухостой на площади 4 га, деревья на площади 2 га. У сотрудников МЧС нет возможности для подъезда. Количество поврежденных домостроений уточняется, - сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

Украинские военные сегодня целый день стреляют по прифронтовому поселку. По данным Управления Народной милиции ДНР, огонь ведется с позиций 2-го батальона 24 отдельной механизированной бригады. Начиная с 11.35 по Доломитному было сделано 40 выстрелов из стрелкового оружия, выпущено 2 гранаты из подствольного гранатомета. А в 13.35 в поселке упали две 82-миллиметровые мины.

Кстати, сегодня собирались приехать в Донбасс верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Борель и президент Европейского совета Шарль Мишель. Чтобы посмотреть, как соблюдается «режим тишины». Но в последний момент визит отменили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Витольд Фокин вынужден извиняться за то, что назвал защитников Донбасса повстанцами

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе снова попал в скандал (подробнее)

Украинский кризис