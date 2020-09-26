Почему Витольд Фокин вынужден извиняться за то, что назвал защитников Донбасса повстанцами

Витольд Фокин снова вынужден извиняться. Фото: Скришот видео ТК Media

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин извинился за то, что назвал защитников Донбасса повстанцами.

- И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины Петром Порошенко в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать «боевики». Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова, - заявил Фокин.

ПОПАЛ НА «МИРОТВОРЕЦ»

87-летний политик назвал защитников ДНР и ЛНР повстанцами, когда высказался за введение миротворцев и создание в Донбассе под эгидой ООН временного международного правительства. Теперь представитель ТКГ сожалеет, что его оговорка вызвала столь серьезный резонанс в украинском обществе.

Это второй скандал с Витольдом Павловичем за время его работы в Контактной группе. В предыдущий раз Фокин в интервью одному из изданий изложил свое видение урегулирования конфликта в Донбассе. В частности, говорил о предоставлении особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, при условии не менять Конституцию. А еще о проведении всеобщей амнистии. За такую «вольность» политик попал на сайт «Миротворец» и был подвергнут уничижительной критике со стороны руководства Украины и ТКГ. Потом Фокин оправдывался, валил все на недобросовестных журналистов, которые якобы исказили согласованный текст интервью.

И вот новые извинения за «оговорку». Хотя ничего зазорного в слове повстанцы (участники вооруженного восстания против государственной власти) нет. С точки зрения международного использования этого слова. Но только не на Украине.

«В ПОЗЕ ПЛОХИХ ТАНЦОРОВ»

Тем временем, за Фокина фактически вступился глава «Национальной платформы примирения и единства» Сергей Сивохо.

- Сейчас площадок для мирного процесса очень много, толку только нет. Давайте возьмем основную площадку – ТКГ. Сначала смена руководства нашей делегации воспринялась позитивно, потому что Леонид Кравчук и Витольд Фокин это опытные и договороспособные политики. Но стоит им сделать какие-то важные для мирного процесса заявления, власть, которая сама же делегировала им полномочия, начинает делать странное лицо и отмораживаться, – сказал Сивохо.

Он считает, что для установления мира не надо заигрывать и заигрываться, просто нужно выполнять обязательства Украины в рамках подписанных соглашений.

- И будет счастье всем. Вся Украина ждет решительного решения по Донбассу. Поэтому хватит стоять в позе плохих танцоров, миру в Украине ничего не мешает, – считает Сивохо.

Кстати, за призывы к миру Сергей в свое время лишился поста советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Между прочим, Витольд Фокин тоже сейчас на грани ухода – только из ТКГ.

- Если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень многие люди будут в отчаянии, потому что мне доверяют и ждут от меня положительных решений. Если в течение месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, пожалуй, задумаюсь над этим, – сказал Фокин в эфире украинского радио.

В ЗАЩИТУ РУССКОГО ЯЗЫКА

Как говорится, никто Фокина за язык не тянул. Он, тем временем, поднял еще на одну небезопасную для него проблему. Мол, языковой вопрос на Украине решается неправильно. Киев не считается ни с мнением Венецианской комиссии, ни с мнением международного сообщества, ни с мнением большинства жителей страны.

- Наибольшего числа людей, – отметил Фокин. - По официальной статистике, треть населения Украины общается на русском языке. А на практике – намного больше.

Он выступает против насильственного насаждения украинского языка, подчеркивает, что такие действия даже опасны.

- С чего начинался конфликт в Донбассе? Предыдущая власть пообещала людям, что будут послабления в использовании государственного языка. Что им будет позволено на русском языке проводить деловые встречи, вести документацию и прочее. Я не вижу в этом ничего страшного. Я считаю, что языковой закон противоречит Конституции Украины, – высказал Витольд Павлович свое мнение.

И за это тоже может поплатиться.

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