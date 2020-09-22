Почему на Украине вновь заговорили о вводе миротворцев в Донбасс

Украина хочет обсудить тему миротворцев ООН на уровне лидеров стран Нормандской четверки. Фото: Скриншот видео un.org

На Украине вновь заговорили о вводе миротворцев в Донбасс. Эту тему подняли первые заместители руководителя украинской делегации в Контактной группе Алексей Резников и Витольд Фокин.

- Вопрос миротворцев обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН. Присутствовала дискуссия, какого характера будет эта миссия, где именно будут миротворцы: по всей территории Донбасса, на линии разграничения, на границе с Россией. Был спор двух позиций, теоретически могли сойтись, но вопрос отложили, – заявил в эфире одного из украинских телеканалов вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Он считает, что миротворческая миссия в Донбассе могла бы стать одним из вопросов переговоров на уровне лидеров стран Нормандской четверки.

Еще дальше идет Витольд Фокин. Он предлагает ввести международный контингент ООН в республики Донбасса для обеспечения безопасности проведения местных выборов. Более того - сформировать временное международное правительство.

- В качестве одного из средств я предложил использовать мандат Совета безопасности ООН и образовать временное международное правительство на территориях, которые сейчас неподконтрольны Украине, – сказал Фокин. - А безопасность обеспечить могут международные миротворцы – военный контингент ООН.

Идея с миротворцами всплыла в Киеве после того, как переговоры в Контактной группе по Донбассу фактически зашли в тупик. А все благодаря решению Верховной рады о проведении 25 октября местных выборов. Выборы пройдут по всей Украине за исключением неподконтрольных территорий Донбасса. Что противоречит Минским соглашениям.

- Команда Владимира Зеленского понимает, что «вернуть Донбасс домой» до нового года не получится, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - И сейчас в Офисе президента Украины обсуждают вариант «Б» - заморозку конфликта и создание некоего подобия стены. В этой роли и рассматривают миротворцев. Но Киев попытается поторговаться: будет настаивать на ввод контингента всю территорию ДНР и ЛНР, а не только на линию разграничения.

Политолог предполагает, что в случае заморозки конфликта Украина постарается отказаться от выплат пособий и пенсий жителям республик, переложив этот вопрос на «оккупантов».

- Дончан и луганчан поставят перед выбором: или уехать на Украину и там получать пенсии, пособия и соцпомощь в качестве полноценных переселенцев. Или остаться – и получать то, что дадут в республиках, - говорит Дмитрий Кузьменко.

Кстати, не случайно Киев затеял процесс «цифровизации» данных на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – уже вводится электронная справка ВПЛ и готовится процедура идентификации пенсионеров Донбасса с помощью мобильного приложения для самоизоляции «Дій вдома» («Действуй дома»).

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