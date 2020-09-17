МИД ДНР: Украина отказалась от совместного контроля за нарушениями режима прекращения огня

Наталья Никонорова считает, что последние события могут завести в тупик процесс политического урегулирования в Донбассе. Фото МИД ДНР

Украина на видеоконференции Контактной группы 16 сентября отказалась от координационного механизма в рамках дополнительных мер контроля перемирия. Об этом сообщили в МИД ДНР.

- Украина отказалась от согласованного 22 июля координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня. Фактически дезавуировала эту договоренность. Тем самым все дополнительные меры были разрушены украинской стороной. Сожалеем о позиции Киева, из-за которой весь пакет мер придется согласовывать заново, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что 10 сентября ВСУ сорвали проведение совместной с ДНР инспекции в Шумах. Донецк неоднократно заявлял, что под Горловкой украинские военные в нарушение дополнительных мер контроля перемирия продвигали свои укрепления к арке стратегически важного водовода «Северский Донец – Донбасс».

Также на заседании Контактной группы не удалось договориться по политическим и социально-экономическим вопросам.

- Переговоры группы по политическим вопросам были короткими – четкой позиции украинской стороны мы так и не услышали, а письменные позиции республик координатор от ОБСЕ Хайди Грау отказалась разослать участникам без объяснения причин своего решения. Очевидно, что все эти факты влекут существенный ущерб переговорному процессу. Особенно прискорбно, что координатор Грау приняла подобное решение в кризисный момент – после откровенного срыва Украиной договоренностей о совместной инспекции, — отметила полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

Она напомнила, что камнем преткновения в работе политподгруппы является постановление Верховной рады Украины о местных выборах от 15 июля, четвертый пункт которого полностью противоречит Минским договоренностям.

- Пока постановление действует в имеющемся виде, украинские представители в Контактной группе, по сути, не имеют полномочий ничего обсуждать и согласовывать, поскольку украинский парламент своими решениями перечеркивает Минские соглашения, чем фактически выражает непризнание своих обязательств по этим документам, — добавила полпред Республики.

Никонорова выразила тревогу, что эти события могут завести в тупик процесс политического урегулирования в Донбассе.

На заседании ТКГ Киев проигнорировал предложения Донецка по восстановлению социально-экономических связей.

- Более двух месяцев назад мы направили проект дорожной карты о восстановлении социально-экономических связей, однако никаких реальных действий от украинской стороны мы не наблюдаем, — отметили в МИД ДНР.

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